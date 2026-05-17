Más de 700 escuelas no soportan calor extremo; prevén clases a distancia

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que la dependencia ya trabaja junto con Protección Civil para definir medidas emergentes rumbo al cierre del ciclo escolar.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) advirtió que al menos 723 escuelas de educación básica no cuentan con condiciones adecuadas para soportar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, situación que podría obligar a implementar clases a distancia durante las olas extremas de calor.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que la dependencia ya trabaja junto con Protección Civil para definir medidas emergentes rumbo al cierre del ciclo escolar.

“Son alrededor de 723 escuelas las que no estarían en condiciones para resistir un buen día de clase si está arriba de 40 grados”, alertó el funcionario.

Valdez García explicó que las acciones dependerán de las condiciones climatológicas por región, ya que el impacto del calor no se presenta con la misma intensidad en todo el estado.

“Podríamos tomar clases a distancia o trabajo en casa. No quiere decir que ya se vayan a vacaciones, puede ser que dos días estén en la casa y regresen a cerrar el ciclo”, puntualizó.

La SET prevé realizar una evaluación a partir del 15 de junio junto con Protección Civil para determinar qué municipios enfrentarán mayores riesgos por temperaturas extremas durante julio, considerado históricamente como el mes más crítico.

El funcionario recordó que el Gobierno del Estado mantiene un programa para acelerar la instalación de minisplits, reparación de transformadores y fortalecimiento eléctrico en escuelas mediante recursos estatales y federales.

La situación exhibe las carencias de infraestructura que aún persisten en cientos de planteles educativos de Tamaulipas frente a temperaturas cada vez más intensas provocadas por las olas de calor.