Motociclista sufre lesiones al chocar con ambulancia

Una unidad de emergencia del municipio maderense trasladó al afectado a un hospital.

Por. Benigno Solís/La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un motociclista quedó lesionado, luego de chocar con una ambulancia en la colonia Unidad Nacional en Madero.

Una unidad de emergencia del municipio maderense trasladó al afectado a un hospital.

El percance tuvo lugar la tarde del domingo, en calle Álvaro Obregón con calle Colima.

En ese punto, el vehículo de dos ruedas chocó con una ambulancia de EMS y debido al impacto, el motorista quedó tendido en el pavimento con golpes en diferentes partes del cuerpo.

Una ambulancia del municipio de Madero arribó para trasladar al lesionado al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco».

Personal de Tránsito tomó conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.