Piden reforzar vigilancia en campos tortugueros tras tragedia en La Pesca

Desde hace tiempo se han implementado acciones de vigilancia y concientización en las costas tamaulipecas, especialmente durante la temporada de anidación

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Luego del accidente ocurrido el pasado fin de semana en Playa La Pesca, en Soto la Marina, donde un menor perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo tipo Razer, autoridades ambientales de Tamaulipas pidieron no relajar la vigilancia ni las medidas de protección en las zonas de anidación de tortuga marina.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, señaló en entrevista para Expreso que, aunque hasta el momento no existen reportes de daños a nidos o ejemplares de tortuga relacionados con este tipo de unidades recreativas, el riesgo sigue latente y es necesario mantener el orden en las playas.

“Lamentablemente fue una desgracia. La verdad es que hemos avanzado bastante con el tema de los presidentes municipales que tienen playa y también la Guardia Estatal nos ha apoyado mucho en este tema”, expresó.

El funcionario explicó que desde hace tiempo se han implementado acciones de vigilancia y concientización en las costas tamaulipecas, especialmente durante la temporada de anidación, cuando cientos de tortugas llegan a depositar sus huevos en la arena.

Incluso, comentó que algunos reporteros le cuestionaron si este tipo de vehículos también han causado daños a nidos o tortugas marinas, situación que, dijo, no ha sido reportada oficialmente.

“No hemos tenido reportes, sin embargo yo creo que el turista ha participado bastante, porque ha estado conociendo el proceso. Ya se aleja, ya respeta un poquito más, pero no hay que bajar la guardia de eso, porque pasan las cosas como pasaron ayer”, declaró.

Rocha Orozco destacó que la difusión sobre la importancia de los campos tortugueros ha ayudado a generar mayor conciencia entre visitantes y habitantes de las zonas costeras, aunque insistió en que todavía es necesario reforzar la responsabilidad al momento de ingresar con vehículos recreativos a las playas.

Actualmente, las autoridades ambientales mantienen trabajos de monitoreo y protección en distintos campos tortugueros de Tamaulipas, en medio de una temporada que registra una importante llegada de tortuga lora en las costas del estado.