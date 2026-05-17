¿Qué le pasó a Luis Miguel? La verdad detrás de los rumores sobre su salud

El estado de salud de "El Sol de México" encendió las alarmas tras trascender una supuesta hospitalización de emergencia en NY; ante la incertidumbre, su entorno más íntimo rompió el silencio para revelar la verdad detrás de los rumores.

MÉXICO.- El nombre de Luis Miguel encendió las alarmas en las últimas horas tras trascender la noticia de que habría sido hospitalizado de emergencia. Entre rumores de pasillo, reportes médicos encontrados y las declaraciones de su entorno cercano, la incertidumbre sobre su bienestar ha desatado una enorme preocupación entre sus millones de seguidores. Pero, ¿qué fue lo que realmente le pasó a ‘El Sol’ y cuál es su verdadero estado de salud actual?

¿Qué le pasó a Luis Miguel?

La incertidumbre sobre el bienestar del «Sol de México» comenzó tras una revelación del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca. De acuerdo con esta emisión, el cantante habría sido ingresado desde el pasado lunes 11 de mayo en una clínica especializada de Nueva York debido a un presunto problema cardíaco.

Según los informes presentados por dicho espacio televisivo:

El intérprete estaría bajo estricta observación médica.

Presenta una evolución favorable que le permitiría recibir el alta médica la próxima semana.

Se encuentra acompañado en todo momento por su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas.

Cuartoscuro

¿Cuál es el estado de salud de ‘El Sol’ hoy?

Ante el fuerte impacto de la noticia en las plataformas digitales, el círculo más cercano al intérprete de «La Incondicional» reaccionó de inmediato para frenar las especulaciones. Personas allegadas al artista declararon a la prensa internacional que Luis Miguel «goza de perfecta salud», desmintiendo categóricamente cualquier escenario de gravedad.

La postura de su entorno coincide con el hermetismo que ha caracterizado al cantante, quien se ha mantenido completamente alejado del foco público y de sus redes sociales en los últimos meses; su aparición más reciente se remonta a mediados de abril, cuando fue captado cenando en un exclusivo restaurante de Salamanca, España.

¿Qué enfermedades tiene Luis Miguel? El historial médico del cantante

El debate sobre su condición actual ha reavivado el interés en los padecimientos crónicos y agudos que el artista ha enfrentado a lo largo de su carrera, los cuales han afectado el desarrollo de sus giras musicales en diversas ocasiones:

Uno de los problemas de salud más conocidos de Luis Miguel es el tinnitus, una afección en el canal auditivo que le provoca zumbidos constantes y una alta sensibilidad al sonido. Este diagnóstico lo obligó en el pasado a cancelar múltiples conciertos y a someterse a tratamientos especializados para proteger su capacidad auditiva.

El desgaste físico también ha cobrado factura en las vías respiratorias del cantante. Durante una de sus giras en Chile, fue diagnosticado con faringitis, cuadro que le provocó afonía notable en sus presentaciones. Asimismo, reportes médicos indicaron que en octubre de 2024 dio positivo a Covid-19, requiriendo reposo absoluto y la administración de fármacos por vía intravenosa para su recuperación.

Hasta el momento, el estado de salud de Luis Miguel se mantiene bajo un estricto contraste de declaraciones; mientras los reportes de una presunta hospitalización en Nueva York mantienen en vilo a la industria del entretenimiento, su círculo más íntimo insiste en que el cantante se encuentra en perfectas condiciones.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS