Sin proyectos para nuevas rutas de transporte en el sur de Tamaulipas

El delegado regional de Transporte Público, Francisco Gojón Medina, explicó que cualquier nueva ruta requiere estudios previos sobre demanda, costos operativos y viabilidad económica para los concesionarios

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Delegación Regional de Transporte Público en el sur de Tamaulipas descartó, por el momento, la apertura de nuevas rutas de transporte colectivo, debido a que no existen proyectos en marcha y a que varias rutas dejaron de operar tras la pandemia de Covid-19 por resultar financieramente incosteables.

El delegado regional de Transporte Público, Francisco Gojón Medina, explicó que cualquier nueva ruta requiere estudios previos sobre demanda, costos operativos y viabilidad económica para los concesionarios.

“Si se diera, se da bajo necesidad y proyectos. No tenemos de momento una nueva ruta, el fenómeno del Covid, la pandemia afectó muchas rutas que desaparecieron porque son incosteables. El costo que hay para el transporte concesionado es algo que está con márgenes”

Respecto a las inconformidades manifestadas en redes sociales por usuarios que aseguran recorrer mayores distancias luego de la reubicación de rutas como Tancol, Aviación Las Américas, Puertas Coloradas y Águila Madero hacia la avenida Manrique, donde se ubica el nuevo Hospital del ISSSTE en Tampico, el funcionario aclaró que la modificación no fue una decisión unilateral de la dependencia.

Indicó que los cambios fueron resultado de acuerdos entre autoridades municipales,federales representantes del hospital y habitantes de sectores como Colinas de San Gerardo e Infonavit, con el objetivo de acercar el transporte a una zona que históricamente carecía del servicio.

“Ha sido un trabajo conjunto con la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, hemos estado de la mano, hemos ido a las mesas ciudadanas a escuchar las inquietudes. También con coordinadores del Hospital del ISSSTE, son autoridades federales. Han tenido a bien hacernos la petición, colonos de San Gerardo, Infonavit y personas que se han acercado para ver la posibilidad de acercar las rutas”

Gojón Medina reconoció que algunos usuarios ahora deben caminar una o dos cuadras adicionales, sin embargo, sostuvo que la medida beneficia a miles de personas que anteriormente recorrían distancias mucho mayores para acceder al transporte.

“Hay personas que ya no pasa por una cuadra, pero van a caminar dos cuadras. Pero a las personas que ahorita son 600 alumnos diariamente, que son 3 mil personas de las colonias que mencioné y casi 2 mil personas que se van a beneficiar con el nuevo Hospital del ISSSTE, una parte importante requiere movilizarse. Antes caminaban 10 o 15 cuadras y hoy tienen una opción más cercana”

El delegado dijo que entre los sectores favorecidos se encuentran estudiantes del Colegio de Bachilleres y habitantes del área de Tancol, donde se realizaron adecuaciones para ampliar la cobertura.

“Por ejemplo el Colegio de Bachilleres son 600 alumnos que tenían que caminar cuadras y cuadras. Otra área de la Tancol hicimos adecuaciones tratando de beneficiar al mayor número de personas diariamente”

Expresó que la estrategia aplicada por la Subsecretaría de Transporte buscó generar la menor afectación posible a las rutas existentes y mantener la viabilidad económica de los concesionarios.

“Todo transporte concesionado trabaja con costos, diésel y todo. El trabajo de ingeniería con el que cuenta esta subsecretaría de transporte lo que hizo fue la afectación menos posible”

Finalmente, sobre el proyecto del metrobús para la zona sur de Tamaulipas, indicó que el plan maestro permanece en manos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y hasta ahora no existe una fecha definida para el inicio de obras.

“Aquí lo que tenemos es el metrobús; nosotros como delegación no tenemos el proyecto maestro, lo tiene SEDUMA que lo llevan día a día, no tenemos una fecha”, concluyó.