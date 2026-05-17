«Tenemos problemas delicados»: estalla reclamo de maestros por crisis en el ISSSTE

El líder del SNTE reconoció que existen maestros y jubilados afectados por la falta de atención oportuna, además de deficiencias en servicios hospitalarios

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La crisis en los servicios médicos del ISSSTE se convirtió en uno de los principales reclamos del magisterio tamaulipeco, luego de que el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, advirtiera públicamente sobre las deficiencias que enfrentan miles de docentes y jubilados en la atención médica.

Durante una entrevista, el dirigente sindical dejó en claro que la inconformidad de los maestros ya no gira únicamente en torno al salario, sino al deterioro de los servicios de salud. “No nada más estamos pidiendo el incremento salarial, estamos viendo la cuestión de salud”, expresó.

Rodríguez Treviño señaló directamente al hospital del ISSSTE en Tampico, al afirmar que la situación en esa unidad médica continúa siendo crítica. “El ISSSTE urge que en Tampico ya funcione, tenemos problemas delicados con salud”, declaró.

El líder del SNTE reconoció que existen maestros y jubilados afectados por la falta de atención oportuna, además de deficiencias en servicios hospitalarios, situación que ha generado creciente molestia entre el gremio educativo en distintas regiones del estado.

Aunque aseguró que el tema ya fue planteado ante la dirigencia nacional del sindicato y autoridades federales, admitió que hasta ahora no existe una solución concreta para resolver las carencias que denuncian los trabajadores de la educación. “Ya esos temas los trae el maestro Cepeda”, dijo.

Las declaraciones de Arnulfo Rodríguez exhiben el descontento que prevalece dentro del magisterio tamaulipeco hacia el ISSSTE, en un contexto donde maestros activos y retirados reclaman atención médica digna después de décadas de servicio en las aulas.