UGRT prevé control total del gusano barrenador hasta 2028

La estrategia consiste en liberar millones de moscas macho esterilizadas mediante radiación para impedir la reproducción del insecto transmisor del gusano barrenador

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La erradicación total del gusano barrenador en México y Tamaulipas podría alcanzarse hasta el año 2028, cuando entren en operación nuevas plantas de producción de moscas estériles nacionales e internacionales que permitirán intensificar la estrategia biológica para contener y hacer retroceder la plaga.

Así lo ha advertido en diversas ocasiones el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, quien explicó que actualmente la producción de moscas estériles sigue siendo insuficiente frente al tamaño del problema sanitario que enfrenta el país.

Y es que se ocupa, por lo menos, de de dicha cifra de moscas para esparcir y controlar esta plaga que desde diciembre del 2025 llegó a Tamaulipas y no se ha podido frenar pese a las barreras y operaciones en conjunto a la Federación, estado, municipios y hasta de la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“El objetivo es llegar a producir alrededor de 500 millones de moscas; ese es el número que se necesita para poder retener y empezar a recular la plaga”, señaló el dirigente ganadero al referirse al plan internacional de contención del gusano barrenador.

De acuerdo con Guerrero Gamboa, la expectativa es que hacia 2028 exista una capacidad suficiente de producción y dispersión aérea de moscas estériles, una técnica biológica que ya permitió erradicar la plaga hace décadas en México y Estados Unidos.

Actualmente, la principal planta de producción se encuentra en Panamá, la cual genera cerca de 100 millones de moscas por semana; sin embargo, el propio líder de la UGRT ha reconocido que esa cifra “no alcanza” para cubrir toda la demanda sanitaria que existe actualmente en México y parte del sur de Estados Unidos.

“Las 100 millones de moscas estériles que se producen en Panamá se están dispersando en la zona norte de Veracruz, en todo Tamaulipas, parte del sur de Texas y algunas áreas de Nuevo León”, explicó el dirigente.

En ese sentido, recordó que Tamaulipas se ha convertido en una de las entidades prioritarias para la liberación aérea de mosca estéril debido a la presión sanitaria registrada principalmente en municipios del sur del estado.

La estrategia consiste en liberar millones de moscas macho esterilizadas mediante radiación para impedir la reproducción del insecto transmisor del gusano barrenador, ya que las hembras solo se aparean una vez durante su vida.

Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente.

Pero además de la liberación aérea, la UGRT y la Secretaría de Desarrollo Rural han reforzado cercos sanitarios, revisión de ganado, aplicación de ivermectina y vigilancia en ranchos para evitar la propagación de casos hacia otras regiones ganaderas.

Guerrero Gamboa también ha insistido en que la colaboración entre productores, Senasica y organismos internacionales será determinante para recuperar el estatus sanitario y mantener las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

“Estamos trabajando fuerte y Tamaulipas está siendo ejemplo nacional en la retención del gusano barrenador”, afirmó recientemente.

En paralelo, México y Estados Unidos ya trabajan en la rehabilitación de plantas de producción de moscas estériles en Chiapas y Texas para fortalecer la estrategia regional, incrementar la capacidad semanal de producción y acelerar el combate contra la plaga.