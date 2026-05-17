Un kilómetro por ti

De acuerdo con Eduardo Mascorro, organizador del evento, la actividad tuvo como objetivo visibilizar los casos de padres y madres que enfrentan impedimentos para convivir con sus hijos en procesos legales familiares

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La problemática de la obstrucción parental fue visibilizad este domingo durante la segunda edición de la carrera “Un Kilómetro Por Ti”, realizada en la Explanada de la Expo Tampico.

De acuerdo con Eduardo Mascorro, organizador del evento, la actividad tuvo como objetivo visibilizar los casos de padres y madres que enfrentan impedimentos para convivir con sus hijos en procesos legales familiares.

La actividad inició a las 7:00 horas con la participación de corredores, familias y organizadores, en un formato recreativo con enfoque social, orientado a dar visibilidad a conflictos de convivencia entre progenitores y menores.

La obstrucción parental se mantiene como un fenómeno sin estadísticas oficiales en México, aunque presente en procesos de juzgados familiares, donde se reportan restricciones de convivencia derivadas de denuncias, medidas cautelares y recursos legales.

En la zona sur de Tamaulipas, organizaciones civiles han señalado que estos casos generan afectaciones emocionales prolongadas en padres e hijos involucrados en disputas legales.

La carrera fue impulsada a partir del caso de Eduardo Mascorro, padre tampiqueño que ha denunciado impedimentos para convivir con su hijo, y que dio origen a la iniciativa como un ejercicio de visibilización del problema.

Durante la jornada, los participantes recorrieron un kilómetro como acto simbólico para representar la distancia emocional y legal que enfrentan familias en estos procesos.

Se reportó la participación de más de 20 patrocinadores que apoyaron con hidratación, kits deportivos y material informativo sobre la problemática.

Organizadores señalaron que el objetivo central del evento fue visibilizar la problemática de manera pacífica y promover la convivencia equitativa entre hijos y ambos progenitores en contextos de conflicto familiar.