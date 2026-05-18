Familia pierde todo en incendio

Debido al material con el que estaba construida la humilde casa, el incendio avanzó en cuestión de minutos y terminó reduciendo a cenizas

POR. Juan Martin Esperanza

Expreso-La Razón

MANTE, TAMAULIPAS.- Una familia del poniente de El Mante quedó prácticamente en la calle, luego de que un voraz incendio consumiera por completo su vivienda de madera durante la tarde de ayer.

La emergencia movilizó a corporaciones de auxilio alrededor de las 15:10 horas hacia el cruce de las calles 1 de Noviembre y Juan de Dios Villarreal, en la colonia Popular, donde vecinos reportaban una casa envuelta en llamas.

Al arribar al sitio, elementos de Bomberos y Protección Civil Estatal encontraron el inmueble siendo consumido rápidamente por el fuego, por lo que comenzaron intensas maniobras para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas.

Sin embargo, debido al material con el que estaba construida la humilde casa, el incendio avanzó en cuestión de minutos y terminó reduciendo a cenizas todo lo que había en el interior, dejando pérdidas materiales totales.

De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla eléctrica o cortocircuito habría originado el siniestro, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas.

Elementos de la Guardia Estatal también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y apoyar en las labores de seguridad en la zona.