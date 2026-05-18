Jóvenes priorizan home office, horarios flexibles y más tiempo libre sobre mejores salarios

Actualmente las y los trabajadores jóvenes buscan modalidades como home office, más días de descanso y beneficios adicionales que favorezcan su bienestar

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Las nuevas generaciones modifican las prioridades dentro del mercado laboral y, a diferencia de años anteriores, cada vez más jóvenes valoran prestaciones relacionadas con calidad de vida y tiempo personal por encima de un mayor ingreso económico, señaló Gloria Laura Septién Crespo.

La rectora del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas explicó que actualmente las y los trabajadores jóvenes buscan modalidades como home office, más días de descanso y beneficios adicionales que favorezcan su bienestar.

“Las prestaciones. Hoy por hoy a lo mejor no les importa tanto el ganar más sino tener a lo mejor home office, mayores días de descanso, tener alguna otra prestación. Es importante que lo sepamos, que vayamos viendo cómo vienen las generaciones y cómo las vamos a tratar para mantenerlos dentro de nuestras organizaciones”

Indicó que entre las prestaciones más solicitadas también se encuentran: convenios con gimnasios, vacaciones y esquemas laborales más flexibles.

“Tenga convenios con gimnasios por ejemplo, vacaciones o días libres. A veces horarios flexibles”

Septién Crespo dijo que las nuevas generaciones también mantienen mayor conciencia sobre el tiempo que dedican frente a pantallas y buscan equilibrar sus actividades laborales con espacios personales, identificando jornadas efectivas de entre cuatro y cinco horas de trabajo continuo.

La académica consideró que estas tendencias representan un reto para las empresas, las cuales deberán adaptar sus estrategias de retención de talento y condiciones laborales para responder a las expectativas de los jóvenes trabajadores.