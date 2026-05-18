La OMS emite alerta internacional tras detectarse un nuevo brote de ébola

La confirmación de este aviso urgente se da tras conocerse que el organismo internacional fue notificado de la situación con un retraso crítico

En colaboración para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Arturo Barba, colaborador de ciencia, habló sobre la OMS declara la emergencia de salud pública de importancia internacional a la epidemia de ébola.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido todas las alarmas globales al declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance sin control de la epidemia de ébola. La confirmación de este aviso urgente se da tras conocerse que el organismo internacional fue notificado de la situación con un retraso crítico, lo que ha permitido que el virus comience a expandirse sigilosamente por diversas regiones de África, poniendo en riesgo la seguridad sanitaria global.

El peligro latente del virus en África

El periodista de ciencia Arturo Barba detalló la gravedad de esta crisis sanitaria. Explicó que el patógeno posee un índice de letalidad sumamente alarmante, lo que complica el escenario actual en las zonas afectadas de la República Democrática del Congo y Uganda.

«Hay que tener mucha precaución con este virus porque tiene una letalidad de más o menos el 50% en promedio. Ha habido brotes en los que la letalidad llega hasta el 90%. Es decir, el promedio son cinco personas de cada 10 que se infectan, mueren. Pero ha habido brotes en los que mueren nueve de cada 10. Entonces, es una enfermedad terrible que se puede transmitir en contacto con las secreciones, la sangre de las personas infectadas».

Una notificación tardía que complica la contención

El principal factor de riesgo en la actual epidemia de ébola es el tiempo que transcurrió antes de que las autoridades globales tomaran cartas en el asunto. De acuerdo con el especialista, la detección tardía impidió establecer cercos sanitarios oportunos, permitiendo que el número de contagios y víctimas mortales creciera de forma silenciosa.

«Esta alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud no es cosa menor porque se enteraron demasiado tarde. Es decir, se enteraron ya que se habían notificado 246 casos de probables sospechosos de infección, 80 muertes que ya están atribuidas al virus y la mayoría de ellos en la República Democrática del Congo».

Falta de recursos e infraestructura médica

El panorama se vuelve aún más complejo debido a los recortes en el financiamiento internacional para la salud en África, lo que debilitó la infraestructura hospitalaria necesaria para responder con rapidez a la epidemia de ébola. Barba recordó el impacto negativo que tuvo el retiro de apoyos de agencias como USAID en administraciones pasadas, lo que dejó desprotegidos a los centros de salud locales.

🚨 La OMS acaba de declarar emergencia sanitaria internacional por el nuevo brote de ébola en África central tras registrarse 80 muertes. El virus ya cruzó fronteras y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales ante el riesgo de una mayor propagación… pic.twitter.com/BRoOVjA9ca — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) May 17, 2026

«Se recortaron recursos. O sea, les regresaron recursos, pero en realidad muchas clínicas que recibían y que vivían con estos apoyos, realmente dejaron de recibirlos y se les descobijó. Aquí está una de las causas por las cuales era importante seguir recibiendo este apoyo».

Diagnósticos difíciles y tradiciones locales

La identificación del virus representa un enorme desafío técnico, ya que los síntomas iniciales suelen confundirse con padecimientos comunes en la región, tales como el dengue o el paludismo. Esto provoca que los pacientes no sean aislados a tiempo, incrementando el riesgo de transmisión comunitaria.

«Muchos de los signos y síntomas de esta enfermedad, los iniciales, se parecen con otras enfermedades… Y hasta que está muy avanzada la enfermedad es cuando se puede determinar que es el ébola. Solo se puede determinar con pruebas muy especializadas, pruebas genéticas o de PCR que se realizan en laboratorios especializados».

A esto se suman prácticas culturales de la región que facilitan la propagación del virus de manera exponencial durante los rituales funerarios.

«En África tienen la costumbre de que cuando una persona muere, sus familiares y amigos tocan el cuerpo, y justamente esa es la principal vía de transmisión hacia las demás personas… Con el simple contacto se pueden infectar».

Riesgo de expansión global

Ante la porosidad de las fronteras en los países afectados y el constante flujo de viajeros hacia el norte de África y Europa, la preocupación por una propagación a gran escala de la epidemia de ébola se mantiene latente. La comunidad científica sigue muy de cerca la evolución del brote, debido a la capacidad del virus para mantenerse escondido en el organismo de pacientes recuperados.

«Después de recuperarse las personas, pueden tener reservorios del ébola en los ojos, en el globo ocular, porque resulta que ahí casi no actúa nuestro sistema inmune y se pueden quedar ahí de forma latente».

El llamado de los expertos es a mantener una vigilancia extrema en todos los puntos fronterizos, ya que el retraso de la OMS para encender las alarmas implica que el virus podría estar cruzando límites territoriales en este momento, consolidando la epidemia de ébola como una amenaza activa y peligrosa para la salud del planeta.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS