Por acelerado se estrella en frutería

Por fortuna el percance ocurrió en horas de la noche, cuando el negocio estaba cerrado y no ocurrió una tragedia que lamentar

POR. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El exceso de velocidad y la falta de precaución fueron las causas por las que un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra una frutería, la cual afortunadamente ya se encontraba cerrada.

Estos hechos ocurrieron durante la noche en el Libramiento Emilio Portes Gil y calle Casa del Campesino, a la altura de la colonia Simón Torres.

El reporte de las autoridades de tránsito estatal reveló que el incidente no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesario el arribo de los cuerpos de emergencia.

Según el parte preliminar, la unidad involucrada es un carro de la marca Grand Marquis que era guiado en dirección de norte a sur sobre el libramiento.

Al llegar a la altura con la calle Casa del Campesino, la velocidad desmedida del chofer ocasionó que perdiera el control y se desviara hacia su extrema derecha.

Luego de salir de la carpeta asfáltica, la unidad avanzó unos metros sobre la tierra hasta chocar contra una frutería, a la que le causó daños tanto a las instalaciones como a la mercancía.

Afortunadamente, el negocio ya no estaba funcionando a esas horas, por lo que se evitaron consecuencias mayores como personas lesionadas.