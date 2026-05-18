Presentan Encuesta de Sueldos y Salarios 2026 para medir evolución laboral en el sur de Tamaulipas

Buscan obtener información de más de 16 mil empresas para conocer salarios, prestaciones y condiciones del empleo

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de generar información precisa sobre salarios, prestaciones y comportamiento del mercado laboral, este lunes fue presentada la Encuesta Sueldos y Salarios 2026 (SyS), proyecto impulsado por Coparmex Sur de Tamaulipas en coordinación con el IEST Anáhuac y una firma consultora especializada.

Durante una rueda de prensa, Ketzalli Rodríguez y Pedro Granados Ramírez, presidenta y director de Coparmex Sur de Tamaulipas, acompañados por Gloria Laura Septién Crespo y Jorge Charles Coll, informaron que el levantamiento de información iniciará durante mayo y el primer reporte estará disponible a finales de julio.

Pedro Granados explicó que la herramienta funcionará mediante una plataforma colaborativa donde las empresas participantes incorporarán información de manera organizada.

“Una plataforma de colaboración, cada quien metería la información de sus representadas para apoyarnos en el sur de Tamaulipas”

Indicaron que en la zona sur existen más de 300 mil trabajadores y alrededor de 30 mil empresas, de las cuales cerca del 50 por ciento son formales, universo al que estará dirigida la encuesta. La meta es obtener información de aproximadamente 16 mil 500 negocios y comenzar con una muestra inicial de 500 compañías.

“Las empresas, el universo son 30 mil empresas en la zona sur, de esas 30 mil alrededor de 50 por ciento son formales, ese va a ser el universo al que está enfocada la encuesta. Hay que separar por sector”

Los organizadores señalaron que la intención es obtener “fotografías periódicas” del comportamiento del empleo para conocer la evolución de puestos laborales, salarios y prestaciones, además de facilitar decisiones para empresas e inversionistas.

“Todas las cámaras empresariales, todos los sectores económicos, actividades, sectores y subsectores participen y que tomemos fotografías periódicamente de cómo anda la situación en cuanto a puestos de trabajo, salarios y prestaciones”

Dijeron que contar con datos reales permitirá evaluar la competitividad laboral y el impacto de nuevas inversiones.

“Necesitamos saber no sólo si hay más o menos empleo sino cómo está evolucionando el empleo, cómo están las empresas subsistiendo, cómo llegan inversiones a generar empleos y si lo están haciendo con salarios competitivos”

Por su parte, Gloria Laura Septién Crespo explicó que la encuesta estará dirigida a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, con información anónima que permita generar indicadores confiables.

“Muchas veces trabajamos con puro feeling o porque me dijeron o porque me enteré, pero cuando ves números reales, fríos, puedes decir: qué tan bien estoy o qué tan mal estoy”, comentó.

Dijo que uno de los temas que más preocupa actualmente es la permanencia del personal y la oferta de prestaciones adicionales.

“Si doy exclusivamente prestaciones de ley o tengo algunas otras adicionales, eso hace que la gente se sienta muy a gusto y se evite la rotación de personal, algo que a todas las empresas nos está doliendo”

La encuesta será digital, guiada y podrá completarse en menos de 30 minutos.

Además, generará reportes ejecutivos, comparativos por sector y documentos descargables en formato PDF.

Las cuotas anuales irán desde 5 mil pesos para microempresas de uno a 10 empleados, 7 mil 500 para pequeñas empresas, 10 mil para medianas, 15 mil para grandes empresas y hasta 20 mil pesos para empresas rectoras.

Asimismo, se informó que las compañías que participen y respondan la encuesta recibirán un bono de descuento del 40 por ciento en su inscripción, aportando datos relacionados con rangos salariales, prestaciones laborales y otros indicadores estratégicos.