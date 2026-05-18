Tiene Tamaulipas finanzas sanas y obra histórica: AVA

El gobernador Américo Villarreal dijo que su administración mantiene un manejo eficiente y transparente de los recursos, con reducción de deuda pública e inversiones históricas en infraestructura, salud y transporte.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas mantiene finanzas sanas gracias a una administración eficiente y transparente de los recursos públicos, lo que ha permitido reducir la deuda estatal e impulsar inversiones históricas en infraestructura.

Durante el programa “Diálogos con Américo”, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario destacó que en dos años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación no ha realizado observaciones a la administración estatal.

“En dos años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación no nos ha marcado desviaciones,

entonces quiere decir que estamos trabajando con una administración eficiente”, afirmó.

Villarreal Anaya señaló que, por primera vez en varias administraciones, la deuda pública del estado registra una disminución, logrando el pago de más de mil millones de pesos.

Asimismo, destacó que su gobierno ha destinado más de 21 mil millones de pesos a obra pública, con la meta de alcanzar 39 mil millones durante la actual administración.

El gobernador mencionó entre los proyectos estratégicos la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, la construcción de una planta potabilizadora y la tecnificación de distritos de riego agrícola en el norte del estado con apoyo federal.

También resaltó el desarrollo del Puerto Multimodal en Ciudad Victoria, proyecto que busca convertir a la capital en una nueva zona industrial y logística. En materia de movilidad, anunció que esta semana iniciará operaciones el programa piloto “Ruta Conecta”, con el objetivo de ofrecer transporte público gratuito, incluyente y menos contaminante en zonas urbanas de alta concentración.

“Esperamos que este circuito sea muy útil y que podamos saber si ha favorecido la calidad del transporte en nuestra capital”, expresó.

El mandatario estatal también destacó los beneficios de la carretera Mante-Ocampo-Tula, la cual ha incrementado el flujo turístico y comercial hacia el sur del estado.

Finalmente, informó que tras una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Tamaulipas recibió la autorización para sustituir el acelerador lineal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, además de poner en operación nuevos equipos para tratamiento de cáncer en hospitales de Madero y la capital del estado.