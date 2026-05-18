Van 29 camiones por la basura en Victoria

El gobierno municipal de Cd. Victoria incorporó un nuevo camión recolector de basura de última generación, con el que busca fortalecer el servicio de limpieza pública

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con una inversión de 2 millones 850 mil pesos, el gobierno municipal de Victoria incorporó un nuevo camión recolector de basura de última generación, con el que busca fortalecer el servicio de limpieza pública y alcanzar antes de finalizar el año una cobertura cercana al 100 por ciento en la recolección de residuos.

El alcalde de Eduardo Gattás Báez informó que esta unidad es la segunda adquirida recientemente y adelantó que el municipio proyecta comprar otros dos camiones más para seguir modernizando el parque vehicular de Servicios Públicos.

“Estamos dotando de camiones nuevos de basura y este es el segundo camión que estamos comprando y la idea es adquirir otros dos más. Son camiones modernos, lo mejor que hay en el mercado, y vamos a mejorar los servicios y la calidad en la capital de Tamaulipas”, expresó.

Gattás Báez destacó que actualmente Ciudad Victoria cuenta con 29 camiones recolectores, cifra que contrasta con las condiciones en que recibieron el servicio al inicio de la administración, cuando solamente operaban cuatro unidades propias y el resto eran rentadas.

“Cambiamos esa fórmula. En vez de rentar, comenzamos a invertir en unidades propias y modernizar el parque vehicular”, señaló.

El alcalde indicó que actualmente la cobertura del servicio de recolección oscila entre el 97 y 98 por ciento, aunque aseguró que la meta es llegar al 100 por ciento mediante una reorganización de rutas y la incorporación de más unidades.

Explicó que actualmente operan 18 rutas de recolección, pero se analiza reducirlas a 16 para hacerlas más eficientes y optimizar la logística del servicio.

“Con 30 o 31 camiones vamos a tener el 100 por ciento de la recolección de basura”, afirmó.

Durante su mensaje, también pidió apoyo a la ciudadanía para sacar la basura en los horarios establecidos, ya que dijo que colocar las bolsas con demasiada anticipación provoca que perros callejeros rompan los desechos y compliquen el trabajo de los recolectores.

“Los camiones traen una logística muy armada y tiempos medidos. La idea es que saquen la basura a la hora correcta para que el camión se lleve la bolsa completa y no quede regada”, comentó.

El presidente municipal explicó que parte de la estrategia financiera para adquirir las unidades consistió en reducir gastos internos y aprovechar recursos del Fondo de Capitalidad, mediante el cual se cubrió parte de la compra de los camiones.

Recordó que la administración recibió una deuda cercana a los 500 millones de pesos, por lo que se implementaron medidas de austeridad para liberar recursos destinados a servicios públicos.

Sobre la nueva unidad, detalló que tiene capacidad de siete toneladas y cuenta con motor Cummins, además de componentes hidráulicos y de transmisión cuyas piezas pueden conseguirse fácilmente en Monterrey y Victoria, lo que reducirá tiempos y costos de mantenimiento.

“Aprendimos en la curva de experiencia que no siempre lo más barato es lo mejor. Ahora estamos comprando unidades eficientes y pensadas para durar”, señaló.

Gattás Báez afirmó que, con mantenimiento adecuado, estas unidades podrían tener una vida útil de entre cuatro y seis años, aunque advirtió que todo dependerá del cuidado que les den las futuras administraciones.

Finalmente, anunció que este viernes se brindará capacitación adicional a los operadores de los nuevos camiones, tanto para el cuidado de las unidades como para prevenir accidentes debido al peso que alcanzan cuando van cargados.