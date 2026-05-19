Adelantan entrada y reparten suero a trabajadores municipales por altas temperaturas

Las medidas son para quienes trabajan en las áreas de recolección, limpieza y parques y jardines

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Medidas como adelantar el horario de entrada y la entrega de suero oral, se han tomado por parte de Servicios Públicos municipales en Altamira.

Jesús Rodríguez, secretario de la dependencia, dijo que con ello buscan evitar golpes de calor y cualquier otra situación que pueda afectar a los empleados.

Precisó que la entrada es a las seis de la mañana para que las personas que laboran en esa área puedan salir una hora antes.

«Son cuatro tiempos de descanso efectivo para que las cuadrillas puedan rehidratarse, cada cuadrilla cuenta con dos termos grandes con capacidad suficiente independientemente de que hacemos recorridos cuadrilla por cuadrilla con cada uno de sus jefes para ver el nivel de hidratación que tienen, si ya bajó su nivel para poder rellenar», indicó.

«Estamos trabajando también de la mano con varios apoyos que nos han brindado aparte de la administración como tal para tener suero comp líquido disuelto en el agua, estamos trabajando con hielo también, varios espacios con punto de hielo para que puedan tener la hidratación», refirió.

De igual manera, cuentan con revisión médica en la secretaría para mantenerlos vigilados.

Se revisa si la persona enfrenta un golpe de calor, calor excesivo, carga por sol, entre otros problemas.

La hidratación con suero se efectúa desde hace veinte días.

Asimismo, los dotaron de gorras para protegerse de los rayos solares.

Las medidas son para quienes trabajan en las áreas de recolección, limpieza y parques y jardines.