Anuncian cierre masivo de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Tampico

La jornada se enfocará en fortalecer la prevención de enfermedades, fomentar estilos de vida saludables y acercar servicios de promoción de la salud a la población

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Autoridades del sector salud, municipales, organismos civiles e iniciativa privada anunciaron las actividades de clausura de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Tampico, en el que se prevé la participación de más de mil 500 personas.

La jornada se enfocará en fortalecer la prevención de enfermedades, fomentar estilos de vida saludables y acercar servicios de promoción de la salud a la población.

Gonzalo Davide Flores Valay, Líder Distrital de Gerencia y Rectoria en

Salud, del Servicio Nacional de Salud Publica en representación de Marco Antonio Robles Mejía, Director del Distrito de Salud para el

Bienestar ll Tampico dijo que las acciones buscan incentivar hábitos preventivos mediante actividades de activación física, orientación alimentaria y detección oportuna de enfermedades.

Señaló que el objetivo principal es acercar programas de salud a la ciudadanía y generar conciencia sobre la importancia del autocuidado para disminuir padecimientos crónicos.

En representación de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, l Dorena Caballero Bonilla, presidenta de la comisión de salud en el cabildoexpusose refirió a las acciones implementadas por el gobierno local en materia de bienestar, entre ellas programas de alimentación saludable, actividades deportivas comunitarias, toma de glucosa y chequeos médicos dirigidos a la población.

La Semana Nacional de Salud Pública es considerada una de las estrategias más relevantes para impulsar la prevención y promoción de la salud en el país, por lo que en esta edición se busca ampliar la participación de organismos sociales y empresas comprometidas con el bienestar comunitario.

En las actividades también participan

Iván Santiago de

Global Fit y Alejandro Chocoteco

Chocosuples [Global Fit](https://globalfit.com?utm_source=chatgpt.com) y la marca [Chocosuples](https://chocosuples.com?utm_source=chatgpt.com), quienes respaldarán acciones relacionadas con activación física y promoción de hábitos saludables.

Flores Valay dijo que las jornadas pretenden ser inclusivas y abiertas para toda la población, especialmente para personas que desean iniciar cambios en su estilo de vida.

Indicó que el mensaje central de la campaña es fomentar el cuidado preventivo de la salud y recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar hábitos que contribuyan al bienestar físico y emocional.

En la rueda de prensa se presentaron las botargas Muuk que significa «fuerza y vigor» y Toojol «salud».