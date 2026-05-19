Avanza 70% rehabilitación de línea general de drenaje en la Vicente Guerrero

Las acciones ejecutadas a través de COMAPA SUR se realizan en coordinación con el Ayuntamiento maderense sobre un tramo de 100 metros lineales ubicado en la calle Allende

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAM.- Los trabajos de rehabilitación de la línea general de drenaje sanitario en la colonia Vicente Guerrero registran un avance del 70 por ciento, destacando que la obra permitirá mejorar de manera significativa el funcionamiento de la infraestructura sanitaria en este importante sector de Ciudad Madero.

Las acciones ejecutadas a través de COMAPA SUR se realizan en coordinación con el Ayuntamiento maderense sobre un tramo de 100 metros lineales ubicado en la calle Allende, entre Francia y España, donde actualmente se llevan a cabo maniobras para sustituir la tubería dañada y garantizar una adecuada conducción de las aguas residuales.

De acuerdo con el organismo operador, la obra presenta un importante progreso y se estima que concluya en el transcurso de la presente semana, para posteriormente programar la reposición del pavimento.

Con estos trabajos se busca disminuir riesgos de fugas, hundimientos y afectaciones sanitarias, además de contribuir al mejoramiento del entorno urbano y la conservación de la infraestructura existente.

La colonia Vicente Guerrero es considerada una de las zonas habitacionales más pobladas y céntricas de Ciudad Madero, por lo que esta rehabilitación representa un beneficio directo para las familias que habitan en dicho sector.