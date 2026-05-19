Dejó Oseguera millonario adeudo fiscal en Madero

La pasada administración de #CiudadMadero omitió el pago del impuesto estatal sobre nómina durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, denunció el gobierno municipal

Por. Óscar Figueroa

Expreso- La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La pasada administración de Ciudad Madero omitió el pago del impuesto estatal sobre nómina durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, denunció el gobierno municipal.

El alcalde Erasmo González reveló que este incumplimiento generó una deuda millonaria que afecta de forma directa las finanzas públicas.

Señaló la importancia de transparentar la situación financiera en la que recibió el ayuntamiento, a pesar de la gravedad del reporte.

“Lo mencioné en la mañanera, a veces dar ese tipo de noticias no es lo mejor para iniciar la semana, pero hay que ser responsables e informar”. Precisó la naturaleza legal del gravamen estatal que el gobierno anterior dejó de cubrir de manera oportuna, el cual representa una obligación fiscal ineludible para cualquier institución pública o privada. “Se nos notificó de un adeudo del pago pendiente del impuesto estatal sobre nómina, de remuneraciones que es del 3 por ciento y que es una obligación en la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas”.

Explicó que el hallazgo del pasivo ocurrió a raíz de la suspensión de un trámite necesario para proyectos de infraestructura local. La falta de pago derivó en recargos que superan el monto original del adeudo.

“Se nos notificó un adeudo de 25 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021”.

El presidente municipal relató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado retuvo documentación oficial debido al estatus de morosidad de la cuenta municipal. “El adeudo corresponde a dos ejercicios”, concluyó González Robledo.

Afecta a trámites del municipio

El pasivo, generado durante la administración del ex alcalde Adrián Oseguera, frena actualmente trámites claves del municipio, como la manifestación de impacto ambiental por parte de la Tesorería y la Dirección de Desarrollo Urbano a efecto de llevar a cabo el proyecto del parque lineal.

El contralor del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Ricardo Pérez Monsiváis, reveló que la deuda se detectó de forma imprevista al momento de realizar gestiones oficiales.

“Esto fue un hallazgo porque la Oficina Fiscal no nos había notificado este adeudo y cuando vamos a hacer el trámite se enteran que el adeudo está vigente y proviene del 2021”.

Puntualizó que la cifra millonaria corresponde directamente al periodo constitucional del anterior gobierno local.

“Este compromiso debe cumplirse para en su momento cumplir con el requisito de no adeudo que están pidiendo y que al final implicaría un importe a pagar de 25 millones de pesos, por parte de la administración que corresponde al período 2021 2024, el ex alcalde Adrián Oseguera que estuvo en aquel momento”, precisó.

Ante los cuestionamientos sobre los nombres de las personas involucradas en la falta, Pérez Monsiváis aclaró el enfoque de la investigación y señaló hacia la oficina encargada de los recursos financieros en el trienio anterior, es decir de la tesorería.

“Pudiéramos nosotros no estar señalando directamente a los responsables, al final de cuentas existe un responsable de la tesorería que debió haber cumplido en tiempo”.

La contraloría municipal ya inició un proceso formal de evaluación técnica y jurídica para determinar el origen de la anomalía.

La investigación determinará si el impago derivó de un descuido administrativo o de una omisión intencional.

“Estamos en el análisis de la responsabilidad que implique y la sanción que pudiera ameritar olvido o negligencia y que pudiera ocasionar una afectación a la Hacienda Municipal”.

Pérez Monsiváis desglosó la composición del adeudo total acumulado y especificó que más de la mitad del monto actual corresponde a recargos o penalizaciones. La autoridad fiscalizadora atribuyó de manera directa esta carga económica a una falta individual en el ejercicio de las funciones públicas.

“Debió hacerse el pago, el importe original son 10 millones de pesos y la afectación son 15 millones de pesos que son responsabilidad personal de quien haya dejado de hacer el pago”, subrayó.

Ex funcionarios en la mira

El funcionario reiteró que la estructura general de la Tesorería del periodo pasado se encuentra bajo escrutinio por estos hechos.

“Son actos administrativos, tenemos una ley de servidores públicos que nos obliga a dar seguimiento, este pudiera ser sancionado en algún momento como parte de la responsabilidad que tuvo la tesorería en general”.

La Contraloría local trabaja en la integración formal de las pruebas y la cuantificación exacta del daño al erario con base en los reportes financieros que recibió de manera reciente.

“Nosotros estamos haciendo un expediente como cualquier procedimiento, tendríamos que definir los montos de manera precisa, en abril nos notificó la tesorería de este importe para poder identificar la cantidad que se está adeudando y la cantidad ronda en los 25.8 millones de pesos hasta marzo”, apuntó.

Una de las principales irregularidades detectadas por la actual administración radica en que el compromiso financiero no se reportó en los informes de entrega-recepción.

“No viene manifestado como pasivo, es de las cosas que pudieran ser sancionadas, debido a que los registros contables no los reflejan”, acusó Pérez Monsiváis.

Estimó un plazo breve para la conclusión de la indagatoria, en donde la prioridad inmediata consistirá en deslindar desacatos y evaluar el impacto en las finanzas del municipio.