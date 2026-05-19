Historias, cámara y emociones: “Emoción-arte” cumple 22 años de cine universitario en la UAT

El auditorio del Centro de Excelencia “Enrique Collado Sámano” se transformó en una gala de alfombra roja, proyecciones y creatividad juvenil, con trabajos desarrollados por alumnos de séptimo semestre de Ciencias de la Comunicación de la Fadycs

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- La pantalla volvió a encenderse para relatos de drama, romance, suspenso y documental durante la XLV muestra de cortometrajes “Emoción-arte… Emociones y valores en corto”, escaparate universitario que suma 22 años impulsando el cine hecho por estudiantes en la zona sur de Tamaulipas.

El auditorio del Centro de Excelencia “Enrique Collado Sámano” se transformó en una gala de alfombra roja, proyecciones y creatividad juvenil, con trabajos desarrollados por alumnos de séptimo semestre de Ciencias de la Comunicación de la Fadycs.

Entre las producciones exhibidas figuraron “¿Quién eres?”, de KYBEL FILMS; “DREAM”, de Oasis Films; además de los documentales “Alondra: la fotografía en tiempos digitales” y “Al sonar de la sirena”, inspirado en la labor de los bomberos voluntarios de Altamira.

Más allá de la práctica académica, la muestra apostó por historias con temas de identidad, esfuerzo personal, memoria, vocación y conciencia social, construidas desde distintas miradas narrativas y audiovisuales.

Antonio Rosales Ibarra, fundador del proyecto y responsable del Laboratorio de Cine Digital, destacó que “Emoción-arte” se ha mantenido durante más de dos décadas como una plataforma para acercar el lenguaje cinematográfico universitario al público.

La edición 45 permanecerá disponible en plataformas digitales del Laboratorio de Cine Digital de la Fadycs hasta el 30 de mayo, ampliando la vida de una muestra que ha convertido las aulas en set, foro y pantalla para nuevas generaciones de realizadores.