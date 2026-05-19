Inaugura Armando Martínez importantes vialidades en la zona rural

Entrega obras de pavimentación y alumbrado solar en los ejidos Esteros y Maclovio Herrera

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, inauguró la pavimentación de concreto hidráulico y alumbrado público solar y autónomo de la calle Ferrocarril (Juan Escutia), en el ejido Esteros de la zona rural del municipio.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que su administración continúa fortaleciendo la infraestructura vial y los servicios en beneficio de las comunidades ejidales.

“Tenemos en este momento nueve autobuses donde le damos servicio gratuito a 457 jóvenes que de la zona ejidal van a las escuelas de la zona centro de la ciudad y de otros sectores; con esa noticia inauguramos esta gran obra”, expresó el alcalde.

Martínez Manríquez reiteró que seguirán impulsando proyectos que mejoren la movilidad y calidad de vida de las familias de la zona rural.

Asimismo, el jefe edilicio inauguró la pavimentación de concreto hidráulico y alumbrado público solar y autónomo de la calle Maclovio Herrera, en el ejido Maclovio Herrera (Miradores).

Esta obra representa un beneficio directo para los planteles educativos del sector, entre ellos la escuela primaria y el Telebachillerato número 10, facilitando el acceso y tránsito seguro para estudiantes, docentes y habitantes.

“Felicidades por esta nueva obra”, indicó el alcalde durante la entrega de la vialidad.