La muerte del fundador de Mango sería investigada como homicidio

La familia es una de las importantes en el sector empresarial de moda en Europa; aunque inicialmente la muerte de Isak fue catalogada como accidental por las autoridades, las investigaciones recientes apuntan a su hijo mayor como presunto responsable de su asesinato

En un giro impactante para el mundo empresarial y de la moda en España, los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo mayor del difunto fundador de la firma Mango, Isak Andic. Las autoridades lo investigan como el principal sospechoso de homicidio en relación con la fatal caída de su padre ocurrida hace casi dos años.

Jonathan Andic ha sido trasladado a los juzgados de Martorell, en Cataluña, para rendir una nueva declaración tras ser puesto a disposición judicial. La detención se produce tras meses de investigaciones por parte de la policía catalana y los peritos forenses, quienes han encontrado graves contradicciones en el testimonio de Jonathan y nueva evidencia técnica que contradice la versión inicial de un accidente fortuito.

La familia, a través de un portavoz, emitió un breve comunicado confirmando la declaración de Jonathan, asegurando que su colaboración con las autoridades es «absoluta» y expresando su confianza en que se demostrará su inocencia.

El suceso original tuvo lugar el 14 de diciembre de 2024. Isak Andic, de 71 años, perdió la vida tras precipitarse al vacío desde una altura de más de 100 metros en la Cueva del Salnitre, ubicada en las escarpadas montañas de Montserrat, a las afueras de Barcelona. En el momento de la tragedia, Isak se encontraba haciendo senderismo acompañado únicamente por su hijo Jonathan.

¿Por qué sospechan de Jonathan Andic?

Diciembre 2024: La muerte fue catalogada inicialmente como accidental. Jonathan afirmó que caminaba por delante de su padre y solo se percató de la caída al escuchar las piedras rodar.

Enero 2025: El caso fue archivado provisionalmente por falta de pruebas concluyentes.

Marzo 2025: La jueza reabre la investigación tras surgir inconsistencias. Jonathan incurrió en contradicciones sobre el lugar donde se estacionaron y sobre a quién llamó primero tras el accidente (presuntamente contactó a la pareja de su padre antes que a los servicios de emergencia del 112).

Octubre 2025: El caso cambia oficialmente a una investigación por homicidio. Se analiza la ubicación de los teléfonos móviles y los dispositivos en el momento de la caída.

Abril 2026: Un informe forense revela que las manos y antebrazos de Isak Andic no presentaban lesiones de defensa, marcas que suelen producirse de manera instintiva cuando una persona intenta frenar una caída accidental.

¿Quiénes son los Andic y qué empresas controlan?

Los Andic son una de las familias más poderosas y discretas del sector empresarial español. Al momento de su muerte, Isak Andic era el hombre más rico de Cataluña, con una fortuna estimada por Forbes en $4.5 mil millones de dólares. Nacido en Estambul (Turquía), Isak se mudó a España y en 1984 abrió su primera tienda en Barcelona. Desde entonces, construyó un imperio textil de alcance global.

Tras su fallecimiento, las disputas por el control y la herencia no se hicieron esperar, especialmente tras la demanda interpuesta por la última pareja de Isak, la exgolfista Estefanía Knuth, quien se mostró inconforme con los 5 millones de euros que el magnate le dejó en su testamento.

Jonathan Andic es el hijo mayor (y actual detenido). Dueño de un tercio de la empresa y vicepresidente del Consejo de Administración de Mango, aunque desde junio de 2025 está alejado de las operaciones diarias. Por su parte, Judith y Sarah Andic son las hijas del magnate. Judith actúa como apoderada dentro del organigrama familiar, mientras que Sarah, la menor, ejerce como secretaria y encargada de la rama inmobiliaria de la sociedad.

Empresas de los Andic:

Mango Fashion Group: Marca insignia fundada en los años 80. Actualmente cuenta con más de 2,800 a 2,900 tiendas operando a nivel mundial y mantiene una trayectoria de crecimiento positivo.

Punta Na Holding: La sociedad patrimonial matriz que gestiona el 100% de la cadena de moda. Tras la lectura del testamento, Jonathan Andic asumió la presidencia de este holding.

Punta Fa: Sociedad subordinada, propietaria directa y operativa de la marca ‘Mango’ en un 95%.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO