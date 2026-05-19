‘LadyRacista’ podría enfrentar orden de captura por no cumplir terapia contra la discriminación

En julio de 2025 una mujer identificada como Ximena Pichel agredió a un policía de la CDMX con insultos racistas y clasistas; las autoridades le habían dictado sanciones que aparentemente no ha cumplido

Ximena Pichel, mejor conocida como ‘Lady Racista’, estaría por enfrentarse de nueva cuenta a las autoridades mexicanas tras presuntamente no cumplir con las sanciones que se le determinaron en julio pasado tras haber agredido a un policía de la CDMX con insultos racistas y clasistas, mismos que quedaron grabados en video y se volvieron virales tras su difusión en redes sociales.

Este martes 19 de abril se dio a conocer que ‘Lady Racista’ podría enfrentarse a una orden de aprehensión después de presuntamente no cumplir con las medidas reparatorias que las autoridades dictaron para la mujer de origen argentino, sobre todo el tomar un curso contra la discriminación y servicio comunitario.

De acuerdo con lo que dio a conocer el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta oficial de X, los elementos de la Fiscalía de la CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) buscarán una orden de aprehensión en su contra. Pues la mujer fue citada el miércoles 20 de mayo a una nueva audiencia en la que se comenta, podría perder su libertad.

Hasta el momento ni las autoridades ni los abogados de la implicada en el caso se han pronunciado al respecto; sin embargo, queda esperar a lo que determinen las autoridades el miércoles 20 de mayo en su nueva audiencia.

¿Qué sanciones tuvo ‘Lady Racista’ tras ofender a policía?

El 3 de julio de 2025 una mujer identificada como Ximena Pichel ofendió a un policía que trataba de colocarle un inmovilizador a su automóvil por no pagar el parquímetro en la colonia Hipódromo Condesa de la CDMX; sin embargo, la reacción de la mujer fue comenzar a gritar insultos racistas y clasistas en contra del oficial de tránsito.

“Odio a los ne**** como tú, los odio, por nacos”, esta fue una de las ofensas que lanzó la mujer en presencia de sus hijos y su perro.

Tras la viralización del caso las autoridades tomaron cartas en el asunto hasta que el 28 de julio un juez vinculó a proceso a la argentina por el delito de discriminación contra un policia; entre las determinaciones se ordenó la suspención condicional de proceso, así como cumplir algunas medidas cautelares, mismas de las que ahora se asegura, no se han cumpliodo.

INCUMPLE LADY RACISTA; BUSCARÁN ORDEN de APREHENSIÓN en SU VS

Ximena Pichel no ha tomado las terapias vs discriminación como lo ordenó un juez.

Ante ello, fue citada a audiencia mañana en el @PJCDMX @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscarán q el juez ordene encerrarla. pic.twitter.com/KS2DQr6ScR — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 19, 2026

Entre las medidas cautelares que ‘Lady racista’ debía cumplir, se encuentran:

Disculpa pública a la víctima (en un plazo de 6 meses)

Dejar de frecuentar el lugar de los hechos

Presentar servicio social ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)

Acudir a firma durante seis meses

No salir del país

Acudir a pláticas de sensibilización sobre discriminación

Cabe detacar que hasta ahora solo se comenta que la acusada no habria cumplido el acudir a pláticas contra la discriminación, mientras que tan solo unos días después de todo el escándalo mediático, ofreció sus disculpas por medio de una carta.

“Quiero ofrecer una disculpa pública sincera y sin reservas. Mis palabras ofendieron a un hombre que hacía su trabajo y también a muchas personas que, cada día, enfrentan la discriminación y el desprecio. Lo lamento de corazón”, se leía en una parte de su disculpa, en la que aseguró que enmendaría su error con “acciones reales”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO