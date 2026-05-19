Más de 25 mil personas han visitado la exposición “Ana Frank: Notas de Esperanza” en el Metro Tampico

La muestra ha sido recorrida por estudiantes de más de 100 escuelas públicas y privadas, además de colaboradores de empresas y visitantes de la zona sur de Tamaulipas, consolidándose como uno de los proyectos culturales con mayor alcance en el recinto

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con un mensaje centrado en la memoria, la tolerancia y la esperanza, la exposición Ana Frank: “Notas de Esperanza”, del Museo de Memoria y Tolerancia de Ámsterdam presentada en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, superó los 25 mil visitantes durante sus seis meses de exhibición gratuita.

La muestra ha sido recorrida por estudiantes de más de 100 escuelas públicas y privadas, además de colaboradores de empresas y visitantes de la zona sur de Tamaulipas, consolidándose como uno de los proyectos culturales con mayor alcance en el recinto.

Mariana Priego Zavala, directora de Fundación Fleishman, destacó la respuesta obtenida y recordó que la exposición permanecerá abierta hasta el próximo 31 de mayo.

“Todavía tenemos 10 días, cierra hasta el 31 de mayo pero estamos muy contentos con el resultado, más de 25 mil personas se dice fácil pero es el esfuerzo y entrega constante de todos los que estamos presentes”.

Durante el evento de reconocimiento a voluntarios y colaboradores, Mariana Moctezuma, directora del Metro Tampico, subrayó la importancia de mantener espacios de reflexión sobre acontecimientos históricos y problemáticas que continúan vigentes en distintas partes del mundo.

“Crear conciencia y no repetir ciertas cosas, que hoy en día vemos que se repiten; sigue habiendo guerras, muchísimas cosas negativas. Es la lucha constante del ser humano siempre positivo, ser luz y amor para transformar”

Por su parte, Luz Adriana Villarreal Anaya, presidenta del Sistema DIF Tampico y representante de la alcaldesa de Tampico, dijo que este tipo de proyectos son resultado del trabajo conjunto entre iniciativa privada, organismos civiles e instituciones públicas.

“Esta suma de voluntades, a los directivos de GT Global muchas gracias, Fundación Fleishman, Museo de Memoria y Tolerancia; gozar, disfrutar, reflexionar con esta exposición temporal «Notas de Esperanza»; quienes han tenido la oportunidad de visitar se han podido dar cuenta que en la condición humana a veces se puede perder todo y aun así prevalece un espíritu y fortaleza de salir adelante”

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos y obsequios a voluntarios y personal del Metro Tampico que participaron en la atención y desarrollo de la exposición.

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo, con acceso gratuito de martes a domingo en horario de 10:00 de la mañana a 5:15 de la tarde.