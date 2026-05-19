Muerde a policía para evitar arresto

Un hombre que fue descubierto conduciendo en presunto estado de ebriedad, le ‘hincó el diente’ a un estatal al ser detenido

POR. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA , TAMAULIPAS.- Un elemento de la Policía Estatal fue mordido en la pierna por un sujeto al que trataba de arrestar por conducir alcoholizado. Fue la noche del domingo cuando estos hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia Azteca.

Los datos recabados en el lugar indicaron que los elementos de la Policía Estatal realizaban un recorrido de vigilancia por aquel sector cuando detectaron a una persona conduciendo a exceso de velocidad. Al marcarle el alto para prevenir un accidente, el conductor emprendió la huida y tras recorrer varias cuadras trató de meterse a un domicilio.

En ese momento, los agentes le dieron alcance y procedieron a su arresto; sin embargo, en ese momento el sujeto, quien andaba completamente alcoholizado, mordió a uno de ellos, causándole una herida a la altura de la espinilla.

Los elementos tuvieron que pedir apoyo para poder someter al sujeto ebrio y trasladarlo a las celdas del 2 de Zaragoza.