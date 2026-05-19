Reactivan aire acondicionado en Hospital “Carlos Canseco” tras presión sindical y 10 días de afectaciones

La falta de climatización impactó a trabajadores, pacientes y familiares; incluso hubo afectaciones en áreas quirúrgicas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Después de permanecer cerca de diez días sin funcionamiento del sistema de aire acondicionado, el Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico restableció el servicio de climatización desde la noche del lunes, informó Concepción Romero Hernández, secretaria general de la Subsección 5, Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.

La dirigente sindical señaló que el reinicio del sistema fue resultado de las gestiones y presión realizadas por la base trabajadora ante las condiciones extremas de calor que enfrentaban empleados, pacientes y familiares dentro del nosocomio.

“Ya está funcionando, desde anoche entró. Me están reportando que desde anoche entró en funciones el clima en todo el hospital… desde ayer empezamos a medio enfriarse, me están reportando que el clima está funcionando. Sí se movieron, estuvimos presionando para que eso sucediera, gracias a Dios existió la respuesta que esperaba la base trabajadora”

Romero Hernández reconoció que la problemática afectó directamente a más de mil trabajadores sindicalizados, además de usuarios y acompañantes que permanecían en las instalaciones médicas durante las altas temperaturas registradas en la zona.

Indicó que el personal laboró durante varios días en condiciones complicadas, situación que incluso generó malestares físicos relacionados con el calor.

“Ha sido una semana muy difícil en cuanto a los compañeros trabajadores porque trabajar bajo esta situación de calor intensa no es nada grata, nada fácil, la ciudadanía también está en riesgo aparte de los trabajadores. Ha habido gente que le da golpe de calor espantoso, salen devastados. No solamente el desvelo, el cansancio, esta pérdida importante de electrolitos salen más fatigados que de costumbre”

La representante sindical agradeció la intervención de autoridades del Gobierno de Tamaulipas para concretar la reparación del sistema, ya que la falta de aire acondicionado obligó incluso a detener actividades en quirófanos.

Respecto a publicaciones difundidas en redes sociales sobre una presunta solicitud de recursos económicos a médicos internos y residentes para adquirir minisplits e instalarlos en determinadas áreas, aseguró que no existe conocimiento formal sobre dicha situación y recordó que estas prácticas no están permitidas.

“La verdad eso está prohibido. Tal vez la gente quiera traer de su voluntad, ya se está trabajando sobre el tema de los climas, inclusive están reparando los caseros, los climitas… de que le piden a los residentes dinero, no. Eso no lo hemos sabido”

Expresó que si estudiantes, pasantes, internos o residentes detectan alguna irregularidad, deben presentar la inconformidad correspondiente ante la Jefatura de Enseñanza del Hospital “Carlos Canseco”, a fin de dar seguimiento institucional al caso.