Rosario Tijeras regresa con nueva temporada y un inesperado personaje

La quinta temporada de Rosario Tijeras llegará a Netflix y ya tiene fecha de estreno oficial

En medio de una gran expectativa, Netflix reveló que el próximo 10 de junio será el estreno de Rosario Tijeras 5 con el regreso de un querido personaje.

Esta nueva entrega marca el regreso de Bárbara de Regil tanto en el papel protagónico como en su rol de productora ejecutiva.

Trailer de Rosario Tijeras 5 revela el regreso de un querido personaje

A poco menos de un año del estreno de la cuarta temporada de Rosario Tijeras, Netflix sorprendió a sus seguidores con la fecha del estreno de la quinta entrega.

Bárbara de Regil vuelve con su papel protagónico en esta nueva entrega que estará cargada de mucha acción.

Rosario Tijeras 5 llega con un gran atractivo y es que un querido personaje regresa, se trata nada más y nada menos que de “El Ángel”, padre de Ruby y a quien todos creían muerto.

El papel será nuevamente asumido por Sebastián Martínez, quien apareció por primera vez en la segunda entrega de Rosario Tijeras.

“El Ángel” sobrevivió a sus heridas y regresa del pasado para ajustar cuentas.

¿De qué trata Rosario Tijeras 5?

El primer avance muestra a la protagonista frente a frente con su hija Ruby, pero el amor fraternal ha quedado en el pasado y es que ella ha sido entrenada para ser fría y letal.

La trama de Rosario Tijeras 5 se centrará en el conflicto directo entre la protagonista y su hija, por lo que la protagonista vivirá muchos momentos de tensión.

En Rosario Tijeras 5 hay un incremento significativo en las escenas de acción y artes marciales, superando la intensidad de las ediciones anteriores.

Se espera que tras su estreno en Netflix, Rosario Tijeras 5 sea transmitida por TV Azteca, tal y como ha pasado en sus temporadas pasadas.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS