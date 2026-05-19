Tormenta deja fuera de operación acueducto de Victoria; habrá cortes de agua

El Gobierno Municipal informó que la falla eléctrica obligó a detener temporalmente la operación del acueducto, principal fuente de abastecimiento de la capital tamaulipeca

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una intensa tormenta registrada en la zona de la Obra de Toma del Acueducto Guadalupe Victoria dañó una línea de alta tensión y dejó sin energía eléctrica al sistema de bombeo, situación que provocará afectaciones en el suministro de agua potable en distintos sectores de Ciudad Victoria.

El Gobierno Municipal informó que la falla eléctrica obligó a detener temporalmente la operación del acueducto, principal fuente de abastecimiento de la capital tamaulipeca, por lo que en las próximas horas podrían presentarse problemas de baja presión e incluso suspensión total del servicio en varias colonias y fraccionamientos.

De acuerdo con el reporte oficial, el daño fue ocasionado por las condiciones climáticas severas registradas en la zona donde se ubica la infraestructura hidráulica.

Ante esta situación, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos para restablecer el suministro de energía y permitir la reactivación del sistema de bombeo.

“Una vez concluidas las maniobras por parte de CFE y al normalizarse el suministro de energía, se reanudará de inmediato el bombeo para restablecer el servicio de agua potable a la población”, informó la autoridad municipal.

El Ayuntamiento adelantó que en breve dará a conocer el listado de colonias y fraccionamientos que resentirán afectaciones por la interrupción del servicio.

Mientras concluyen las reparaciones, autoridades exhortaron a la ciudadanía a cuidar el agua almacenada y utilizarla únicamente para actividades esenciales.