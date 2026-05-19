Turismo deportivo y religioso impulsan ocupación hotelera en el sur de Tamaulipas

Además de los eventos deportivos, el turismo religioso continúa generando movimiento en la zona con reuniones y asambleas que atraen visitantes durante varios fines de semana consecutivos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El turismo deportivo y religioso se ha convertido en uno de los principales impulsores de ocupación para el sector hotelero del sur de Tamaulipas, aseguró Sergio Jorge Marón Ceja, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas.

El representante empresarial dijo que uno de los eventos más importantes próximos a realizarse será la competencia deportiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTES), donde se espera la participación de delegaciones provenientes de distintas entidades del país.

Expresó que ya se confirmó la asistencia de 31 delegaciones con una afluencia estimada de entre 2 mil 500 y 3 mil personas, quienes permanecerían entre tres y cinco noches en la zona con motivo de las competencias en disciplinas como futbol varonil y femenil, así como voleibol.

“Eventos deportivos viene CECYTES esperamos una visita alrededor de 2 mil 500 y 3 mil personas que van a estar ocupando hoteles 3 o 4 noches, algunos 5… no solamente hay que buscar congresos de medicina. Los deportivos ayudan mucho en la ocupación hotelera”

Marón Ceja señaló que este tipo de encuentros representan una oportunidad importante para mejorar la actividad económica del sector, luego de un arranque de año complicado para la industria hotelera.

Confió en que durante estas actividades exista un incremento en la demanda de habitaciones, especialmente en hoteles ubicados cerca de playa y sedes deportivas.

“Sí esperamos bastante ocupación. Un respiro en estos 4 días… algunos hoteles en la playa, en donde se lleva a cabo torneo de voleibol… tenemos otro tipo de eventos religiosos importantes, que son 6 fines de semana hay uno la Asamblea Torre Vigía a finales de mayo. Siempre se dice número grandote 8 mil visitantes”

El dirigente hotelero explicó que además de los eventos deportivos, el turismo religioso continúa generando movimiento en la zona con reuniones y asambleas que atraen visitantes durante varios fines de semana consecutivos.

Reconoció que el comportamiento del sector durante los primeros meses del año no ha sido el esperado, particularmente después de que la pasada temporada vacacional de Semana Santa registrara una ocupación menor a la prevista.

Ante este panorama, los empresarios confían en que la agenda de eventos permita recuperar parte de la actividad económica y fortalecer la operación hotelera en los próximos meses.