VIDEO; Revelan impactante video del instante en que un avión pierde el motor en pleno despegue; hay varios fallecidos

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos fue la encargada de dar a conocer el nuevo video donde se muestran las impactantes imágenes

Este martes fue compartido el video del momento exacto cuando un avión que estaba a punto de despegar en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Estados Unidos, tuvo un fatal percance toda vez que el motor explotó y salió volando, incidente que dejó a varias personas sin vida.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte fue la encargada de dar a conocer el nuevo video donde se muestran las impactantes imágenes de la enorme explosión que se generó en el motor del avión que tenía como destino llegar a Hawaii.

Las imágenes se compartieron durante la audiencia que se lleva a cabo en Washington luego del suceso que se registró el pasado martes 4 de noviembre de 2025, en el que murieron tres miembros de la tripulación así como 12 personas que iban como pasajeros.

Así fue el momento exacto cuando explotó el motor del avión

En el video que circula en las redes sociales se ve cuando la aeronave avanza a gran velocidad para poder despegar. En ese momento el motor se incendia dejando una bola de fuego detrás y arriba del avión mientras parte del motor sale volando por el aire.

El vuelo 2976 de UPS del avión McDonnell Douglas MD-11F, terminó estrellado causando una gran explosión que provocó graves destrozos en un radio de más de 800 metros. Entre las personas que perdieron la vida se encontraba una niña de 3 años de edad, todos ellos fueron identificados.

Angela Anderson, Carlos Fernández, Trinadette “Trina” Chávez, Tony Crain, John Loucks, John Spray, Matthew Sweets, Ella Petty Whorton, Megan Washburn, Louisnes Fedon y su nieta Kimberly Asa de 3 años de edad.

🌎 USA 🇺🇸 | URGENTE: 📹 Imágenes de vigilancia por CCTV del Vuelo 2976 de UPS mostraron el momento en que el motor izquierdo y el pilón se separaron del ala durante el despegue, en Louisville. pic.twitter.com/taoYBbzl1B — XAlertNow (@xalertnow) May 19, 2026

¿Qué causó que el motor del avión explotara antes de despegar?

Mientras que el resto de los pasajeros que fallecieron del vuelo accidentado en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali fueron: Alain Rodríguez Colina, así como el el capitán Richard Wartenberg de 57 años, el primer oficial Lee Truitt de 45 y la capitana Dana Diamond de 62 años de edad.

El avión de carga se estrelló después de que uno de sus motores se desprendiera durante el despegue y se incendiara. El aparato explotó al chocar contra edificios industriales cerca del aeropuerto.

Según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) publicado el 20 de noviembre, una pieza fundamental que unía los motores con las alas presentaba fisuras por fatiga y se rompió durante el despegue.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO