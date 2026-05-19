VIDEO: Sismo de magnitud 6.1 sacude costa sur de Perú

El movimiento telúrico, percibido con intensidad moderada en Lima, ocurrió a las 12:57 hora local a una profundidad de 81 kilómetros

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este martes en la costa sur de Perú, específicamente en la región de Ica, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales, según informaron las autoridades peruanas.

El movimiento telúrico, percibido con intensidad moderada en Lima, ocurrió a las 12:57 hora local a una profundidad de 81 kilómetros. El Instituto Geofísico de Perú (IGP) precisó que el epicentro se localizó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica.

🚨 #LOÚLTIMO | Sismo 6.1 en ICA: Deslizamiento de arena en duna. pic.twitter.com/ljhkgHN8PI — Roger García (@Aderly) May 19, 2026

“Sentí fuerte el temblor, salí con mi esposa a la calle”, relató un poblador de Ica a la radio RPP. La capital de la región cuenta con una población de aproximadamente 453.000 habitantes.

De acuerdo con reportes de la prensa local, numerosas personas abandonaron edificios, centros comerciales y viviendas como medida preventiva tras el sismo.

#ÚltimaHora | Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica, Perú, este martes a las 12:57 p.m, reportó el Instituto Geofísico del Perú ⚠️ pic.twitter.com/5Mg6WVNmqr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) May 19, 2026

Perú, con una población de 34 millones de habitantes, se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que recorre la costa oeste de América y la costa este de Asia. En estas zonas se concentra la mayor actividad sísmica del planeta.

Cada año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de movimientos sísmicos perceptibles para la población, lo que convierte a este tipo de fenómenos en parte de la vida cotidiana del país.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR