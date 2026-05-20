Ataque de abejas deja sin vida a un adulto mayor; el enjambre impedía cualquier acercamiento

De acuerdo con los bomberos la densidad de las abejas en el aire era tal que era imposible acercarse sin equipo profesional

Una tarde de campo se transformó en una escena de terror cuando un hombre de 91 años perdió la vida tras sufrir el ataque masivo de un enjambre de abejas. El incidente, que ha conmocionado a la comunidad local, ocurrió en una zona rural de Santiago del Estero, Argentina, de difícil acceso conocido como el establecimiento «El Palatinado».

La víctima, identificada como Pascual Acosta, era originario de la provincia de Buenos Aires, pero se encontraba de visita en la región desde el pasado mes de abril. Los hechos ocurrieron cerca de las 17:30 horas de este martes, 19 de mayo, cuando un familiar dio aviso desesperado a las autoridades tras percatarse de que el hombre estaba siendo blanco del ataque en una zona de monte.

Al llegar al lugar, elementos de la comisaría de ese país y el cuerpo de Bomberos se enfrentaron a un escenario crítico: la densidad de las abejas en el aire era tal que era imposible acercarse sin equipo profesional.

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El área estaba completamente rodeada por los insectos, lo que dificultaba cualquier maniobra de auxilio inmediata», señalaron fuentes policiales.

Finalmente, solo los bomberos equipados con trajes especiales de protección lograron ingresar a la zona boscosa para rescatar al señor Acosta. Lamentablemente, al lograr extraerlo del sitio, el personal de salud confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad y cantidad de las picaduras recibidas.

La Fiscalía local ha ordenado el traslado del cuerpo a la morgue de Añatuya para realizar los procedimientos de ley, mientras la policía continúa recabando testimonios de los familiares para esclarecer cómo el hombre terminó en el epicentro del enjambre.

Este trágico suceso sirve como un recordatorio para la población sobre el peligro que representan los enjambres en zonas rurales durante esta temporada, especialmente para personas con movilidad reducida o adultos mayores.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO