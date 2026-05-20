Cruz Azul y la historia que persigue a La Máquina: sus finales perdidas en Liga MX

Cruz Azul está cerca de disputar el título del Clausura 2026, pero su historial de finales perdidas vuelve a pesar. Conoce cuántos subcampeonatos acumula La Máquina en la Liga MX

El debate sobre la efectividad de La Máquina en las instancias definitivas del balompié mexicano cobra mayor relevancia ahora que Cruz Azul se prepara para disputar la final del torneo Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM. Hasta antes de esta nueva serie por el título, el conjunto celeste ha perdido 11 finales de Liga MX en la historia de la Primera División del fútbol profesional en México.

Este registro oficial contempla exclusivamente los enfrentamientos definitivos por el campeonato de liga, posicionando a la institución de la Cooperativa como la escuadra con mayor cantidad de subcampeonatos en el país, un factor que añade máxima tensión a este crucial encuentro.

¿Qué equipos le han ganado más finales a Cruz Azul?

El historial de las series por el campeonato muestra una clara tendencia negativa frente a un rival en específico de la Ciudad de México. El Club América se mantiene como el oponente que más veces ha derrotado a los celestes en una final de liga, acumulando cuatro victorias en las temporadas 1988-89, Clausura 2013, Apertura 2018 y Clausura 2024.

La lista completa de las finales perdidas por Cruz Azul en torneos largos y cortos se distribuye de la siguiente manera:

Pumas UNAM: Temporada 1980-81 (4-2 global).

Chivas de Guadalajara: Temporada 1986-87 (4-2 global).

Club América: Temporada 1988-89 (5-4 global), Clausura 2013 (2-2 global, 4-2 en penales), Apertura 2018 (2-0 global) y Clausura 2024 (2-1 global).

Necaxa: Temporada 1994-95 (3-1 global).

Pachuca: Invierno 1999 (3-2 global con anotación de gol de oro).

Santos Laguna: Clausura 2008 (3-2 global).

Toluca: Apertura 2008 (2-2 global, 7-6 en tanda de penales).

Monterrey: Apertura 2009 (6-4 global).

¿Cuántos subcampeonatos internacionales tiene La Máquina?

El registro de segundos lugares de la escuadra cementera no se limita al torneo de liga local, sino que se extiende a competiciones fuera de las fronteras mexicanas. En el plano internacional, el equipo acumula tres subcampeonatos destacados.

A nivel continental, Cruz Azul perdió la final de la Copa Libertadores en el año 2001 ante Boca Juniors de Argentina mediante la definición por penales en el Estadio Alberto J. Armando. Asimismo, dentro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, sumó dos derrotas en las finales de la Liga de Campeones de la Concacaf, cayendo en la edición de 2009 frente al Atlante y en la temporada 2010 ante el Pachuca.

Cruz Azul vs Pumas: La oportunidad de cambiar la historia en el Clausura 2026

De cara al desenlace del torneo Clausura 2026, Cruz Azul se encuentra a las puertas de una nueva serie por el título, teniendo como rival a los Pumas de la UNAM en una edición que revive la histórica rivalidad estudiantil y cementera.

Este enfrentamiento representa para el conjunto de La Máquina la oportunidad directa de romper la inercia de los subcampeonatos y ajustar las cuentas pendientes del pasado, particularmente frente a una escuadra universitaria que ya sabe lo que es arrebatarle un campeonato. El resultado de esta llave determinará si el cuadro de la Cooperativa logra conseguir la ansiada décima de la mano de Joel Huiqui o si incrementa la estadística de sus finales perdidas en el balompié nacional.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS