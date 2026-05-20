Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez

Omar Chávez fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto; hasta el momento se desconocen los motivos de su detención

Este miércoles 20 de mayo fue detenido en Culiacán el boxeador mexicano Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez. Hasta el momento, las autoridades no han informado los motivos de su arresto. El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC señala que quedó a disposición de un centro penitenciario estatal.

La ficha de detención detalla que Chávez Carrasco, de 36 años, fue arrestado a las 8:53 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto, en Sinaloa.

El registro también indica que el boxeador se encontraba “en traslado” al momento en que fue realizado el reporte oficial de detención.

Conocido como “El Businessman”, Omar Chávez ha desarrollado su carrera profesional en las divisiones superwelter y mediano, bajo la constante atención mediática por formar parte de una de las familias más emblemáticas del boxeo mexicano.

Su padre, Julio César Chávez, es considerado uno de los máximos referentes del deporte nacional y campeón mundial en tres divisiones distintas.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL