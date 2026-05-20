Ébola: 7 datos clave sobre el virus que ha encendido alertas sanitarias en el mundo

El virus del Ébola, descubierto en 1976, provoca fiebre hemorrágica y cuenta con cinco serotipos, cuatro en humanos y uno en primates.

El virus del Ébola es una enfermedad viral aguda que provoca fiebre hemorrágica en humanos y primates, descubierta en 1976 cerca del río homónimo en la República Democrática del Congo.

Pertenece a la familia Filoviridae y se caracteriza por destruir el sistema inmunológico.

Existen cinco especies reconocidas: Zaire, Sudán, Bundibugyo y Taï Forest, que afectan a humanos, además de Reston, detectada en primates.

Con una letalidad variable, el Ébola sigue siendo uno de los virus más peligrosos y vigilados en el mundo.

1. ¿Qué es el ébola?

El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y primates, recibió su nombre a partir del río homónimo que se ubica en la República Democrática del Congo, anteriormente conocido como Zaire y fue descubierto en 1976 por el doctor David Finkes.

El virus del Ébola es miembro de la familia de virus de ácido ribonucleico (ARN) llamado Filoviridae, los cuales afectan a la sangre, de hecho el ébola destruye el sistema inmunológico.

El ébola cuenta con cinco serotipos o microorganismos infecciosos: Ébola-Zaire, Ébola-Sudán, Ébola-Costa de Marfil y Ébola-Bundibugyo, los cuales afectan a humanos; el quinto serotipo, Ébola-Reston, causó infecciones entre los primates.

2. ¿Cómo se contagia el virus del Ébola?

La manera de contagio es el contacto con fluidos corporales de personas infectadas: sangre, tejidos, secreciones y fluidos corporales, así como contacto con equipo médico contaminado, por ejemplo agujas.

También puede transmitirse de animales a humanos, por ejemplo: monos, murciélagos o antílopes, ya sea vivos o muertos.

3. ¿Quiénes son las víctimas más proclives a la infección por Ébola?

Las víctimas potenciales con mayor riesgo de infección son los trabajadores de laboratorio que laboran con animales infectados o cultivos del virus en tejidos.

Las personas que han viajado a África subsahariana, además de enfermeros y médicos que cuidan o tratan a los pacientes de ébola.

4. ¿Cuántos brotes de Ébola han sido registrados en el mundo?

Sudán y lo que fuera Zaire, registraron brotes en 1976, el primero de ellos con 254 casos, de los cuales falleció más de la mitad, mientras el segundo fue de 318 casos, con 280 defunciones.

Sudán volvió a ser afectado en 1979 con 34 casos y 22 defunciones.

Entre 1994 a 2000 en Gabón se registró el mayor número de casos de infección con 350, de los cuales fallecieron 280.

En 2007 y 2012, Uganda experimentó brotes de ébola, el primer con 179 infectados y 37 muertes, y el segundo, con 17 muertes.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el brote de marzo de este año con más de mil infectados, está fuera de control por la facilidad y rapidez con que se propaga.

5. ¿Cuál es la tasa de mortalidad del Ébola?

La tasa de mortalidad del ébola oscila entre el 50 y 90 por ciento entre los infectados, incluso se le ha considerado un arma biológica, además su prevalencia es difícil de calcular pues se manifiesta a través de brotes o epidemias.

6. ¿Quiénes son los portadores naturales del Ébola?

Las infecciones por virus del Ébola son agudas y no existen los portadores, animal o humano quien, aunque está infectado, no presenta síntomas, además no se tiene certeza sobre cual sería el reservorio natural del virus, pero se asume que podrían ser los murciélagos de la fruta, cuya distribución coincide con la de los brotes.

Tampoco se ha determinado la manera en que el virus se presenta por primera vez en un ser humano al inicio del brote.

7. ¿Cuáles son los síntomas por infección de Ébola?

Los síntomas del vius incluyen: aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta; vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, así como hemorragias internas y externas.

Además los exámenes de laboratorios indican disminución en el número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las enzimas hepáticas.

El periodo de incubación o intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas, oscila entre 2 y 21 días.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS