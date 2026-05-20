El SMN advirtió que Tamaulipas registrará lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que se mantendrán las temperaturas elevadas en al menos 15 entidades

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 19 de mayo prevalecerán las lluvias en al menos 24 estados de la República Mexicana y se advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas por caída de granizo, tornados y tormentas eléctricas, además, se informó que una onda de calor seguirá provocando estragos en al menos 15 entidades por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico general, este martes 19 de mayo una línea seca en el norte del territorio mexicano, un canal de baja presión en el noreste del país, inestabilidad atmosférica, la aproximación de un sistema frontal al norte de México y la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y tolvaneras en dichas regiones, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

De manera simultánea, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Finalmente, se prevé la aproximación de una onda tropical al sureste mexicano.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) señaló que, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (centro y suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte, sur y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO