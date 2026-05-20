Pedro Sola ya salió del hospital luego de sufrir accidente en Polanco

A través de sus redes sociales, el conductor explicó que el accidente ocurrió por caminar demasiado rápido, aunque tranquilizó a sus seguidores asegurando que se encontraba bien

Tras haber sido hospitalizado de emergencia, el conductor de Pedro Sola ya fue dado de alta, así lo confirmaron sus compañeros del programa Venga la Alegría.

El anuncio fue dado por la periodista Pati Chapoy, quien aseguró durante la transmisión que el conductor ya se encuentra en casa y recuperándose favorablemente.

¿Qué le pasó a Pedro Sola?

Fue desde el pasado 15 de mayo cuando el conductor preocupó a sus seguidores tras sufrir un accidente mientras caminaba en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con sus compañeros, el incidente ocurrió cuando salió a caminar apoyándose de su bastón y terminó cayéndose, por lo que tuvo que recibir atención médica y varias puntadas.

A través de sus redes sociales, el conductor explicó que el accidente ocurrió por caminar demasiado rápido, aunque tranquilizó a sus seguidores asegurando que se encontraba bien.

“¡Me caí! … no cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto”.

La publicación rápidamente generó preocupación entre sus fans, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Famosos y seguidores reaccionan al accidente de Pedro Sola

La publicación del conductor acumuló miles de reacciones y cientos de comentarios de seguidores que le pidieron cuidarse más y le desearon una pronta recuperación.

Entre las celebridades que reaccionaron al incidente estuvieron Carmen Muñoz, Anette Michel, Maribel Guardia y Luz Elena González, quienes le enviaron mensajes de cariño y apoyo.

¿Cómo está Pedro Sola hoy?

Fue durante el programa Ventaneando donde Pati Chapoy reveló que el conductor ya salió del hospital y continúa recuperándose en casa.

“Pues con la novedad de que Pedrito Sola ya salió del hospital. Fue hace un momento a ver al médico para que le quitaran las tres puntadas que le dieron. Ya está en su casa tranquilo”, comentó la conductora.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR