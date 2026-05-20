Pide CANACO presencia permanente con policía municipal y turística en Tampico

La propuesta busca fortalecer la presencia permanente en áreas comerciales, principalmente en el Centro Histórico

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Ante la incidencia de delitos del fuero común y la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas de alta afluencia, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, Eduardo Manzur Manzur, insistió en la necesidad de retomar una policía municipal, turística o de proximidad que contribuya en tareas de seguridad y orientación a visitantes, especialmente durante horarios nocturnos y de madrugada.

El presidente de CANACO señaló que la propuesta busca fortalecer la presencia permanente en áreas comerciales, principalmente en el Centro Histórico, el primer cuadro de la ciudad y la zona del puerto donde además del componente de seguridad se requiere atención y acompañamiento al turismo.

“Hemos pugnado sobre todo en las áreas comerciales, en especial el centro de Tampico y ahora con el tema del puerto. Tiene que haber una policía turística, municipal, para que sea un medio de presencia permanente, un primer contacto para cualquier percance que pudiera haber y sobre todo orientación del turista. En las madrugadas debe haber presencia física incluso con veladores que pudieran apoyar”

Manzur Manzur consideró además que el monitoreo de cámaras y el uso de herramientas tecnológicas deben complementarse con operativos preventivos y vigilancia presencial, ya que dijo la delincuencia modifica constantemente sus métodos para cometer robos.

“Necesitamos tener una estrategia de presencia policial sobre todo en las noches y madrugadas para inhibir este tipo de prácticas y en caso que se den haya una pronta respuesta y se pueda detener a las personas que estén infringiendo. Hoy en día tenemos muchas alternativas digitales… de nada sirve porque más cámaras acaban respondiendo a una denuncia. Qué bueno que desde las mismas cámaras pudieran ver movimiento atípico y mandar operativos”

El presidente de CANACO aseguró que la iniciativa privada mantiene disposición para colaborar con las estrategias de seguridad y pidió incrementar la presencia de la Guardia Estatal y Guardia Nacional en el Centro Histórico, zona de mercados y la Laguna del Carpintero.

“Necesitamos policía de presencia permanente que sea del municipio… nosotros siempre nos hemos sumado, sabemos que sumando esfuerzos multiplicamos resultados”

Finalmente, el representante del comercio establecido afirmó que aunque Tampico no enfrenta la problemática de inseguridad de otras entidades del país, es necesario actuar de manera preventiva para inhibir robos y fortalecer la percepción de seguridad entre comerciantes, visitantes y ciudadanos.