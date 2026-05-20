Profeco revela qué barras de proteína cumplen mejor con calidad y etiquetado

Algunas contienen más azúcar que proteína, otras usan ingredientes que elevan las calorías sin aportar realmente saciedad y varias ni siquiera alcanzan las cantidades nutrimentales que anuncian

Las barras de proteína dejaron hace tiempo de ser un producto exclusivo para personas que entrenan en gimnasio. Hoy aparecen en mochilas escolares, escritorios de oficina, viajes largos y hasta como “desayuno rápido” para quienes apenas tienen tiempo de comer entre actividades. El problema es que no todas cumplen lo que prometen en el empaque.

Algunas contienen más azúcar que proteína, otras usan ingredientes que elevan las calorías sin aportar realmente saciedad y varias ni siquiera alcanzan las cantidades nutrimentales que anuncian. Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó estudios comparativos para revisar cuáles barras cumplen mejor con su aporte proteico, contenido energético y etiquetado comercial.

La evaluación consideró ingredientes, calidad nutrimental, contenido real de proteína y cumplimiento de información al consumidor, factores que se han vuelto cada vez más importantes para quienes buscan opciones prácticas sin terminar comprando productos sobrevalorados.

Las barras de proteína mejor evaluadas por Profeco

Entre las opciones mejor calificadas dentro de análisis recientes de Procuraduría Federal del Consumidor destacan productos que lograron mantener buen equilibrio entre proteína, aporte calórico y contenido moderado de azúcar.

Una de las barras mejor posicionadas fue Quest, especialmente por su alto contenido proteico y bajo nivel de azúcares añadidos en comparación con otras marcas comerciales. Varias versiones analizadas superaron los 20 gramos de proteína por pieza.

Otro producto bien evaluado fue Pure Protein, que destacó por ofrecer una cantidad considerable de proteína con menor densidad calórica respecto a otras barras similares disponibles en supermercados y tiendas especializadas.

Think! también apareció entre las opciones recomendadas debido a su combinación de proteína y fibra, elementos que ayudan a generar mayor sensación de saciedad.

En contraste, algunos productos comercializados como “fitness” o “saludables” obtuvieron observaciones por exceso de azúcares, grasas o diferencias entre el etiquetado y el contenido real analizado en laboratorio.

Profeco también ha insistido en que muchas barras pueden funcionar más como golosinas energéticas que como suplementos proteicos reales, especialmente aquellas cubiertas con chocolate o ingredientes ultraprocesados.

Otro punto importante dentro de los análisis es que el mejor producto no necesariamente será el más caro. Algunas barras con precios elevados mostraron perfiles nutrimentales similares o incluso inferiores frente a opciones más accesibles.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR