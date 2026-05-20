Reportan tres robos en cinco días en Altamira

El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez precisó que además de los tres abanicos sustraídos de una escuela de Haciendas, se registró un robo a transeúnte y un robo de motocicleta

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- En cinco días, se reportaron tres robos en distintos puntos del municipio de Altamira.

El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez precisó que además de los tres abanicos sustraídos de una escuela de Haciendas, se registró un robo a transeúnte y un robo de motocicleta.

Lo anterior ocurrió del pasado jueves al lunes de esta semana.

Por ello, consideró que no hay un incremento en robos en el municipio.

«El robo a transeúnte se registró cerca de Haciendas, el de motocicleta fue en la zona centro, es lo que nos informan, aparentemente fue una discusión y alguien se llevó el vehículo, se reportó como robo aunque no fue robo», mencionó.

«Es algo importante lo que queremos decir a los ciudadanos de Altamira, que tienen que reportar al 911 o bien presentar la denuncia cuando haya algún robo como en este caso un robo a motocicleta», indicó.

Dejó en claro que al reportar al 911, el hecho es atendido pero sobre todo es abordado en la mesa de paz.