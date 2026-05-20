Reposición de pavimentos fortalece la infraestructura urbana en Tampico

Con estas acciones, COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para rehabilitar las superficies intervenidas

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

COMAPA SUR continúa avanzando en el programa de reposición de pavimentos derivado de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria, llevando a cabo la restauración del pavimento en la avenida Burton E. Grossman, entre las calles Encino y Nicolás Bravo, en la colonia Niños Héroes de Tampico.

Estas acciones se realizaron posteriormente a la ejecución de una importante obra de reconfiguración de la red sanitaria en este sector densamente poblado y de alta concentración comercial, trabajos que se desarrollaron en varias etapas debido a la complejidad y magnitud de la intervención.

La obra de reposición contempla la colocación de concreto hidráulico en un tramo de 78 metros lineales, con el objetivo de restablecer las condiciones óptimas de la vialidad, mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta zona.

Adicionalmente, durante la presente semana también se llevaron a cabo trabajos de reposición de pavimento en la colonia Las Violetas de Tampico, como parte de las acciones permanentes para rehabilitar las vialidades intervenidas tras la realización de obras de mantenimiento a la red hidrosanitaria.

Con estas acciones, COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para rehabilitar las superficies intervenidas, fortalecer la infraestructura urbana y seguir generando beneficios directos para la ciudadanía.