Victoria recupera servicio de agua tras tormenta; COMAPA prevé normalización esta noche

Personal especializado trabajó de manera ininterrumpida durante más de 12 horas para reemplazar una estructura colapsada por condiciones climatológicas adversas, normalizando el servicio a las 06:00 horas de este 20 de mayo

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de las afectaciones provocadas por la tormenta eléctrica registrada en Ciudad Victoria, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) informó que ya fueron concluidas las labores de reparación de infraestructura eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitió reactivar el sistema de bombeo del Acueducto Guadalupe Victoria.

El organismo operador detalló que desde las primeras horas de este miércoles inició el encendido de los equipos de bombeo con el objetivo de restablecer el suministro de agua potable en la capital tamaulipeca, luego de varias horas de interrupción derivadas de la falta de energía eléctrica en la obra de toma.

COMAPA Victoria explicó que actualmente continúa el proceso de llenado de la línea de conducción del acueducto y posteriormente de los tanques de distribución, pasos necesarios para recuperar la presión y enviar el agua hacia las distintas colonias de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, se prevé que durante la tarde-noche de este miércoles el servicio comience a normalizarse de manera paulatina en los hogares, conforme al programa de tandeo establecido para cada sector de Ciudad Victoria.

La paramunicipal reconoció el trabajo coordinado realizado por cuadrillas de la CFE, cuyos trabajadores permanecieron laborando de manera ininterrumpida para atender la contingencia y restablecer el suministro eléctrico que alimenta la infraestructura hidráulica.

Finalmente, COMAPA Victoria y el Gobierno Municipal encabezado por Eduardo “Lalo” Gattás Báez agradecieron la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas y reiteraron que continuarán monitoreando el funcionamiento del sistema para garantizar la recuperación total del servicio.