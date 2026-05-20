Tamaulipas batalla por falta de enfermeras en hospitales

La Secretaría de Salud de Tamaulipas reconoció que hospitales y centros médicos del estado enfrentan déficit de personal de enfermería

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas reconoció que hospitales y centros médicos del estado enfrentan déficit de personal de enfermería, problema que actualmente intenta atenderse mediante procesos de contratación y regularización laboral.

La titular de la dependencia, la Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, admitió que hacen falta tanto enfermeras generales como especialistas, principalmente porque la demanda médica continúa creciendo en los distintos niveles de atención.

Aunque evitó precisar cifras, aseguró que el estado trabaja junto con el programa IMSS-Bienestar para cubrir vacantes y reforzar las áreas más presionadas del sistema de salud público.

“Son unas personas, unos ángeles, necesarias en todo ámbito, primero, segundo y tercer nivel”, expresó al destacar el papel fundamental que desempeña enfermería dentro de hospitales y clínicas.

La funcionaria señaló que Tamaulipas cuenta con una importante generación anual de egresadas en carreras relacionadas con enfermería, lo que permitiría reducir gradualmente la falta de personal en las unidades médicas.

Además, adelantó que también se revisan temas relacionados con basificaciones, promociones y estabilidad laboral, mientras continúan los procedimientos administrativos federales para fortalecer la plantilla sanitaria en el estado.