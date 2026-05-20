Video viral exhibe presunta conducta inapropiada hacia una menor en feria familiar

Las imágenes forman parte de una denuncia ciudadana que se ha vuelto viral en redes sociales por mostrar la indignante escena que tuvo lugar durante la concurrida feria de La Sabana

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los usuarios de las diferentes plataformas de internet tras mostrar a un sujeto realizando tocamientos indebidos a su hija, una menor de edad, durante la feria de La Sabana en Acapulco, Guerrero. Las imágenes, captadas por un testigo, muestran al masculino abrazando a quien aparenta ser la madre de la niña mientras, al mismo tiempo, lleva a cabo los actos abusivos contra la pequeña.

El video, que forma parte de una denuncia ciudadana, se ha vuelto viral por mostrar la indignante escena que tuvo lugar en la concurrida feria. Las imágenes muestran al hombre de pie, con el brazo alrededor de la mujer, mientras su brazo izquierdo lo baja para tocar con la otra mano a la menor. La aparente falta de atención o complicidad de la madre ha intensificado la furia de los usuarios, quienes han inundado las plataformas digitales con condenas y llamados a la acción de las autoridades.

En el clip se escucha decir a la persona que está grabando: “Pide ayuda, pero su papá le hace cosas y la mujer lo permite. ¿Cómo voy a permitir que a mi hija le hagan ese tipo de cosas? Esta chica tiene como 12 o 13 años”, expresa molesta la mujer que captó la escena.

La importancia de la denuncia ciudadana

La indignación por este incidente ha llevado a una exigencia colectiva de justicia. Numerosos usuarios han compartido el video con etiquetas como #JusticiaParaLaMenor y #Acapulco. Incluso en la publicación se insta a las autoridades del estado de Guerrero, así como municipales a investigar el caso de inmediato e identificar al presunto agresor y a la madre para que enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

Este incidente resalta la importancia de la denuncia ciudadana y la vigilancia comunitaria para proteger a los niños de cualquier forma de abuso. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para exponer estos actos y presionar a las autoridades para que actúen.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO