Victoria registra saldo blanco tras intensa tormenta

La Comisión Nacional del Agua reportó una precipitación acumulada de 63 milímetros, lo que ocasionó escurrimientos importantes en diversas calles y avenidas de la capital tamaulipeca

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La intensa lluvia que azotó la noche del miércoles a Ciudad Victoria dejó saldo blanco, con únicamente algunos vehículos varados por encharcamientos y sin reporte de personas lesionadas o daños en viviendas, informó la Coordinación de Protección Civil Municipal.

El titular de la dependencia, Livio Flores Rodríguez, señaló que la Comisión Nacional del Agua reportó una precipitación acumulada de 63 milímetros, lo que ocasionó escurrimientos importantes en diversas calles y avenidas de la capital tamaulipeca durante varias horas.

Precisó que elementos de Bomberos y Protección Civil realizaron recorridos preventivos y de auxilio en distintos sectores de la ciudad, donde brindaron asistencia vial a dos automovilistas cuyos vehículos quedaron atrapados por el nivel del agua.

“Tenemos saldo blanco. El personal de Bomberos atendió a dos conductores sin que se registraran mayores afectaciones al tránsito vehicular, además de cero reportes de daños en casas habitación”, destacó el funcionario.

Flores Rodríguez atribuyó la rápida disminución de los niveles de agua al trabajo preventivo de limpieza en drenes y rejillas pluviales realizado días antes por personal municipal, lo que permitió un desfogue más eficiente y evitó inundaciones de consideración.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, el Gobierno de Victoria mantiene desplegadas cuadrillas de Servicios Públicos para reforzar la limpieza de drenes pluviales y rejillas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir desbordamientos y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones al transitar por zonas bajas, sectores cercanos a arroyos y el margen del río San Marcos durante las próximas lluvias.