Arrolla con todo y moto a uno de Didi

La conductora responsable cruza carriles sin precaución y embiste al repartidor a quien deja tendido en el pavimento.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón



Un repartidor de Didi Food, de entre 45 y 50 años, resultó lesionado tras un choque entre su motocicleta y un automóvil en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Alberto Carrera Torres.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista circulaba de norte a sur por la avenida Fidel Velázquez, mientras que una joven de entre 25 y 28 años tripulaba un sedán Toyota de oriente a poniente sobre Alberto Carrera Torres.

Según el reporte de las autoridades, la conductora cruzó sin contratiempo los carriles de sur a norte, pero al continuar su marcha impactó al repartidor en los carriles contrarios.

Paramédicos del centro regulador de urgencias médicas acudieron al sitio para atender al hombre, quien presentaba dolor en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

Tras brindarle los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital para una valoración más completa.

Oficiales de tránsito local se presentaron en el lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

En caso de que las lesiones del motociclista no sean graves, las partes podrían llegar a un acuerdo para evitar que el caso sea turnado al Ministerio Público.