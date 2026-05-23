Estudiantes de veterinaria y SDR combatirán GBG en verano

La intención es ampliar la capacidad operativa en territorio tamaulipeco y evitar que el gusano barrenador continúe avanzando

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Con el objetivo de fortalecer el combate contra el gusano barrenador en Tamaulipas durante el próximo periodo vacacional, la Secretaría de Desarrollo Rural confirmó que trabajará de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para incorporar a estudiantes de veterinaria y carreras técnicas a las labores de campo en distintas regiones del estado.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, informó que ante la necesidad de ampliar la cobertura de vigilancia y atención sanitaria, ya se sostuvieron conversaciones con el rector de la máxima casa de estudios para sumar jóvenes universitarios a las brigadas que actualmente trabajan en la contención de la plaga.

“Traemos mucha gente en campo, (pero) nos está haciendo falta», dijo Varela Flores.

Agregando además la charla «con el rector (Damaso Anaya Alvarado) y ahorita que ya son épocas de vacaciones nos dijo que iba a ver la manera de cómo nos apoyaba con los jóvenes que estudian veterinaria o técnicas para abarcar más en campo las actividades”, declaró.

El funcionario explicó que el incremento de casos obliga a mantener personal permanente en ranchos, ejidos y comunidades rurales, principalmente en la zona centro-sur del estado, donde se concentra la mayor parte de los reportes activos.

Actualmente Tamaulipas mantiene 145 casos activos y un acumulado de 485 detecciones, aunque las autoridades aseguran que muchos focos han sido desactivados conforme avanzan las acciones de revisión y tratamiento.

La participación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas buscará precisamente reforzar esas tareas en campo durante las vacaciones de verano, una temporada considerada clave debido a la movilidad de ganado y las condiciones climáticas que favorecen la aparición de nuevos casos.

Varela Flores destacó que los jóvenes universitarios podrían apoyar en actividades de supervisión, atención de reportes, revisión de animales, detección de heridas y orientación a productores pecuarios, siempre bajo coordinación técnica y sanitaria.

Asimismo, señaló que también se mantiene colaboración con organismos como Senasica y OIRSA, los cuales realizan contrataciones eventuales de personal para atender la contingencia zoosanitaria.

“Generalmente les recomendamos muchachos que estén estudiando en escuelas rurales, porque son los que están más en contacto con la tierra, con el campo”, comentó.

El secretario finalizó diciendo que la intención es ampliar la capacidad operativa en territorio tamaulipeco y evitar que el gusano barrenador continúe avanzando hacia la zona norte del estado, donde hasta el momento no se registra propagación importante.