FGR Detiene a 8 Presuntos Responsables de Homicidio del Agente Protección Federal en Matamoros, Tamaulipas

Los detenidos, el armamento y demás aditamentos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.

Por Perla Reséndez

Expreso – La Razón

Por su probable relación con el homicidio de un elemento del Servicio de Protección Federal, ocurrido el pasado 17 de mayo en Matamoros, fueron detenidas ocho personas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se encuentran en Matamoros, llevaron a cabo trabajos de investigación, con la finalidad de identificar, localizar y asegurar a los posibles responsables de la agresión armada.

Se implementaron diversos despliegues tácticos y operativos en distintos puntos del municipio, que incluyeron la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Ciudad Industrial, del municipio referido.

Los efectivos federales detuvieron en flagrancia de Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”, por su probable participación en la comisión del delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Posteriormente detuvieron en flagrancia de Juan Pablo “N” en la colonia Casablanca, donde se aseguraron un vehículo con placas de Texas, un arma larga y una corta, cargadores, cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico.

Durante el seguimiento de las indagatorias para dar con los responsables del ataque, se localizó y detuvo en la misma ciudad a Zuriel “N”, Arturo “N”, José Angel “N” y Rubén “N”, por su probable participación en la comisión del delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante los operativos fueron aseguradas 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores, aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres, alrededor de 43.400 kilogramos de probable marihuana, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos, seis placas balísticas, dos radios de comunicación y 159 ponchallantas.

Los detenidos, el armamento y demás aditamentos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica, en tanto peritos especializados en la materia dictaminarán las características, cantidades y peso exactos de los objetos, así como la composición química de vegetal.

En todas las acciones participa personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Guardia Estatal (GE), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) y del Servicio de Protección Federal (SPF).