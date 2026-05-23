Hallan sin vida a un enfermero

Autoridades investigan las causas del fallecimiento ocurrido en el fraccionamiento Luis Quintero.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

Un joven enfermero fue encontrado sin vida la noche de este viernes en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Luis Quintero, al poniente de Ciudad Victoria.

Las autoridades ministeriales ya investigan las circunstancias del fallecimiento, aunque de manera preliminar una de las líneas apunta a un posible suicidio.

Fue alrededor de las 20:00 horas cuando el Centro Regulador de Urgencias Médicas recibió el reporte de una persona que presuntamente había atentado contra su vida en un domicilio de la calle Fidel Velázquez, entre Diego Navarro y Vicente Huerta.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras revisar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Unidad General de Investigación para el inicio de las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como un enfermero. Vecinos del sector señalaron que durante el día lo observaron realizar sus actividades de manera normal y fue hasta la noche cuando notaron la movilización de patrullas y cuerpos de emergencia en el domicilio.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios en la vivienda y posteriormente trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Serán los resultados periciales los que determinen con precisión las causas de la muerte y si existen elementos relacionados con la posible comisión de algún delito.