Monitorean zonas vulnerables a inundaciones en el sur de Tamaulipas ante próxima temporada de huracanes

El primer sistema con nombre pronosticado para esta temporada sería Arthur.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Ante el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, programada para el próximo 1 de junio, autoridades de Protección Civil mantienen un monitoreo permanente en sectores considerados vulnerables a inundaciones en el sur de Tamaulipas, donde ya se cuenta con censos de familias en riesgo.

El subdirector regional de Protección Civil Tamaulipas, Rafael Chirinos Aguilar, informó que los municipios de: Tampico, Ciudad Madero, Altamira, González y Aldama realizaron la identificación de familias asentadas en zonas bajas o propensas a afectaciones por lluvias intensas y escurrimientos.

En el caso de Tampico, señaló que las áreas con mayor vulnerabilidad son las colonias Pescadores y Sauce, así como el sector ubicado debajo del puente Tampico, además de algunas familias que habitan en zonas elevadas y cerros, donde también se emiten notificaciones preventivas.

«Te puedo enumerar las zonas que pueden ser factor de vulnerabilidad, por ejemplo de Tampico, zonas bajas: Pescadores, Sauce, abajo del Puente Tampico»

Indicó que en Ciudad Madero existe una zona particularmente afectada durante la temporada de lluvias: la colonia Hipódromo, mientras que en Altamira también se tienen identificados sectores con antecedentes de inundaciones.

«En el caso de Madero que es muy marcada la colonia Hipódromo, sumamente afectada en esta zona de lluvias, Altamira también tiene identificadas colonias afectadas»

Chirinos Aguilar explicó que las direcciones municipales de Protección Civil realizan recorridos y vigilancia constante en áreas bajas cada vez que se presenta una eventualidad meteorológica, con el propósito de reaccionar oportunamente y reducir riesgos a la población.

«Los municipios hacen lo propio, están monitoreando cada vez que hay una eventualidad de este tipo de naturaleza»

Para la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales; de éstos, entre siete y ocho podrían alcanzar la categoría de tormenta tropical y de cuatro a siete evolucionar a huracanes.

El primer sistema con nombre pronosticado para esta temporada sería Arthur.

El periodo oficial de ciclones tropicales inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.